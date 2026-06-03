Zendaya se despide de Euphoria con lágrimas y un emotivo mensaje tras el final de la serie

Con la emisión de su último capítulo, transmitido el pasado 31 de mayo del 2026, la emblemática serie de HBO Euphoria sorprendió a los espectadores. No solo por el destino de su protagonista, Rue Bennett, sino también por el anuncio de que la producción llegó a su fin definitivo.

La noticia no solo conmovió a los fanáticos, sino también a Zendaya, quien dio vida a la protagonista durante los siete años, tres temporadas y 26 capítulos que alcanzó la producción.

HBO difundió imágenes del último día de grabación de la tercera y última temporada, en las que se observa a la actriz, de 29 años, rodeada de sus compañeros de reparto y del equipo técnico que la acompañó desde su estreno en el 2019.

Abrazos, lágrimas, discursos, brindis, emociones encontradas y una fiesta especial formaron parte del último día en el set. Zendaya aprovechó el momento para dirigirse a sus compañeros y expresar la importancia que Euphoria tuvo en su vida y carrera.

“Quiero darles las gracias. Estoy realmente agradecida con cada uno de ustedes. (…) Muchos de ustedes han estado aquí desde el principio y me han visto crecer. Ha sido un placer y un honor. Muchas gracias”, expresó.

James Landry Hébert, el actor que interpretó a Harley, contó que la producción preparó una celebración especial para el elenco y el equipo, la cual fue una sorpresa para todos. Después de grabar la última toma, se encendieron las luces de discoteca y comenzó a sonar la música.

“Fue una gran liberación para todos. Pero todo el mundo estaba llorando. Sacaron champán. Parecía que toda la granja se había convertido en un club. Había cámaras y todos se despedían y decían cuánto habían disfrutado trabajar juntos. Realmente fue un momento increíble cuando finalmente dijeron ‘corte’ por última vez”, recordó.

Durante una entrevista con People, el actor también destacó la actitud de Zendaya dentro y fuera del set de grabación, y aseguró que es una persona muy centrada, generosa y presente.

“Es una de las estrellas más grandes del mundo, pero no lo notarías cuando pasas tiempo con ella. Es una persona muy sencilla y hace que todos se sientan cómodos para dar lo mejor de sí mismos”, agregó.

Hunter Schafer, quien dio vida a Jules en la serie, también habló sobre el vínculo que creó con Zendaya al coincidir en la producción.

“Me siento muy afortunada de que mi primera gran compañera de escena terminara siendo un alma gemela. Z es alguien con quien voy a hablar cuando sea anciana. La amo hasta la luna y de regreso”, afirmó.

Desde su estreno en el 2019, la serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO y, durante estos siete años, Zendaya y otros artistas, como Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi, vieron cómo sus carreras fueron impulsadas gracias a su talento y al éxito de la producción.

Euphoria, basada en la vida de su creador, Sam Levinson, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Las tres temporadas completas de la serie quedaron disponibles en la plataforma de HBO Max para que los fanáticos puedan volver a verlas.