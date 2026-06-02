Euphoria llega a su fin: HBO confirma el final definitivo de la serie protagonizada por Zendaya

Euphoria, la aclamada serie de HBO, concluyó definitivamente. La cadena de televisión confirmó que, tras la emisión de su último capítulo, el domingo 31 de mayo del 2026, la producción llegó a su fin.

El anuncio de la decisión salió de boca de su creador, Sam Levinson, durante una entrevista en un pódcast de The New York Times. La información fue ratificada posteriormente por HBO, según señaló Variety.

En el último capítulo, emitido el fin de semana recién pasado, la protagonista Rue Bennett, interpretada por Zendaya, muere por una sobredosis accidental tras consumir pastillas de Percocet mezcladas con fentanilo.

"En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto se siente como el final para mí", dijo Levinson en la entrevista publicada en The New York Times horas después de que se emitiera el episodio. "Solo se sintió como el final honesto. El final honesto es que personas como Rue no lo logran", agregó.

Desde su estreno en el 2019, la serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cadena. Ahora, después de siete años de trayectoria, tres exitosas temporadas y 26 capítulos, la producción se despide.

Junto con Zendaya como protagonista, otros artistas, como Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras fueron impulsadas gracias a su talento y al éxito de la serie.

Antes de que se conociera oficialmente la noticia, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, lo que alimentó las especulaciones sobre el desenlace.

Euphoria, basada en la vida de su creador, Sam Levinson, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Las tres temporadas completas de la serie quedaron disponibles en la plataforma de HBO para que los fanáticos puedan verlas nuevamente.