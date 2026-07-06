“¿No le gusta lo que estamos haciendo?”: Tom Holland revela la confusión que vivió durante el rodaje de La Odisea, de Christopher Nolan

La Odisea se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine para el 2026, ya que está dirigida por Christopher Nolan y cuenta con un destacado reparto, entre ellos Tom Holland.

En una entrevista con Fandango, el actor comentó que durante el rodaje de La Odisea tuvo dudas debido a los frecuentes cortes que ordenaba Nolan, los cuales interpretó inicialmente como una posible desaprobación de su trabajo.

Holland relató que, durante la filmación de las primeras escenas, llegó a pensar que Nolan no estaba satisfecho con su actuación, ya que el director detenía constantemente el rodaje, lo que comenzó a desanimarlo.

Los constantes cortes no solo lo confundieron a él, sino también al actor Jon Bernthal. En la entrevista, Holland contó que ambos se preguntaban: “¿Por qué sigue cortando?”, pues pensaban que algo estaba saliendo mal durante la grabación, según Infobae.

“¿No le gusta lo que estamos haciendo?”, fue una de las preguntas que se hizo Holland. Sin embargo, una persona del equipo de producción le explicó por qué Nolan interrumpía constantemente las escenas.

Según explicó, el motivo era una limitación técnica del equipo de grabación. Las cámaras IMAX solo pueden grabar durante tres minutos continuos, un detalle que tanto Holland como Bernthal desconocían.

George Cottle, integrante del equipo de Nolan, explicó que el cargador de película (magazine) de las cámaras IMAX solo permite tres minutos de grabación. Saberlo fue un alivio para Holland, ya que comprendió que el problema no era su actuación, sino la capacidad limitada del sistema de filmación, lo que obliga a realizar cortes frecuentes.

Aunque Nolan ya había trabajado anteriormente con cámaras IMAX, para Holland era la primera vez que utilizaba este sistema de grabación. En una entrevista con la revista GQ, el actor destacó que trabajar con Christopher Nolan ha sido una de las experiencias más significativas de su carrera.

Para esta película, Christopher Nolan reunió un elenco de alto nivel integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Tom Holland. La cinta llegará a las salas de cine en julio del 2026.

La historia seguirá el viaje de Odiseo después de la guerra de Troya. El personaje enfrentará diversos retos en su intento por regresar a Ítaca y reunirse con su familia.