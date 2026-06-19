Anne Hathaway anuncia su embarazo en uno de los años más importantes de su carrera cinematográfica

Recordada por sus participaciones en El diario de una princesa y El diablo viste a la moda, Anne Hathaway se ha convertido en una de las actrices más queridas por el público. En medio de un año lleno de estrenos cinematográficos en los que ha participado, la actriz, de 43 años, anunció su embarazo.

Este viernes 19 de junio, la actriz compartió un video en Instagram en el que muestra su vientre de embarazo y anuncia la espera de su tercer hijo junto con su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

“x Bebé, soy tuya x” fue la descripción que la actriz utilizó junto al video en el que muestra su vientre. Sonriente ante la cámara y llena de emoción, la actriz hizo el anuncio en medio de un año cargado de éxitos profesionales.

Luego de trabajar en diversas producciones, Hathaway tenía planificados para el 2026 seis estrenos cinematográficos. Entre ellos figura Mother Mary, en la que interpreta a una estrella pop que enfrenta diversos retos psicológicos.

El diablo viste a la moda 2 también forma parte de las producciones estrenadas este año, en la que retomó su papel de Andy, ahora en una versión más madura.

Otros proyectos aún están pendientes de estreno y reflejan la diversidad de géneros que aborda la actriz. Entre ellos destaca la adaptación cinematográfica de La odisea, cuyo estreno está previsto para el próximo 17 de julio y en la que Hathaway interpretará a Penélope.

Además, End of Oak Street (El final de la calle Oak) llegará a las salas de cine el próximo 14 de agosto y estará centrada en la ciencia ficción. Por su parte, Verity se estrenará el 2 de octubre y constituye otra adaptación literaria, basada en la historia de Verity Crawford.

Medios como Grazia destacan que Anne Hathaway también regresará al cine con El diario de la princesa 3. La película que la lanzó al estrellato mundial la reunirá nuevamente con el personaje de Mia Thermopolis Renaldi, en una versión más madura. Según medios internacionales, el filme podría estrenarse a finales de año.

En medio de esta serie de éxitos, la actriz suma la buena noticia de la espera de su tercer hijo con Shulman, con quien contrajo matrimonio en el 2012. La pareja tiene dos hijos: Jonathan y Jack.