Pabellón de Alemania en Filgua 2026: literatura, fútbol, intercambio cultural y un corte de cabello con el “peluquero lector”

En su primera participación en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua), la Embajada de Alemania y la Feria del Libro de Frankfurt invitan a los asistentes a conocer parte de la riqueza cultural de ese país.

Con uno de los pabellones más grandes de esta edición —133 metros cuadrados—, Alemania ofrece una programación que permitirá al público acercarse a su cultura, su tradición literaria y a la obra de sus autores.

Bajo el lema "Historias que construyen puentes", el pabellón brindará una experiencia diseñada para acercar a los visitantes a la diversidad de la cultura contemporánea alemana.

Como País Invitado de Honor de la XXIII edición de Filgua, Alemania presenta 140 actividades que incluyen literatura, música, cine, espacios de aprendizaje sobre inteligencia artificial y diplomacia cultural.

Con la participación de 30 expositores e instituciones alemanas, el país invitado busca fortalecer el intercambio cultural. Marifé Boix García, vicepresidenta de Desarrollo Empresarial para el Sur de Europa y América Latina de la Feria del Libro de Frankfurt, comentó a Prensa Libre que esta participación representa una oportunidad para ampliar la presencia alemana en Guatemala y promover el intercambio de experiencias.

Además, explicó que el programa incorpora actividades inéditas en Filgua, entre ellas capacitaciones dirigidas al sector editorial sobre inteligencia artificial, traducción literaria y el uso de la IA en los procesos editoriales.

Boix García añadió que el pabellón también fue concebido como un espacio interactivo, por lo que contará con una colección de libros que destaca por sus ilustraciones, entre ellas novelas gráficas y cómics.

Asimismo, habrá una exposición sobre la historia del Colegio Alemán de Guatemala, funciones de cine en Fórum Majadas y la transmisión de algunos partidos del Mundial del 2026.

Según Boix García, el objetivo del pabellón es presentar una imagen amplia de Alemania y mostrar las oportunidades que ofrece para aprender alemán, conocer el país y facilitar el intercambio mediante las instituciones alemanas que ya tienen presencia en Guatemala.

Equipo de trabajo del Pabellón de Alemania en la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026, (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Qué puede encontrar en el pabellón?

Boix García explicó que, al comenzar la planificación del proyecto, no imaginaron que tantas instituciones desearían participar. Finalmente, se sumaron cerca de 30 expositores. Además, habrá actividades en otras salas del recinto y la proyección de películas alemanas en Cinemark Majadas Once.

Dentro del pabellón habrá colecciones de libros alemanes, expositores vinculados con el mercado editorial, un espacio especializado en cartografía y mapas de distintas partes del mundo, así como una editorial científica dedicada a publicaciones especializadas.

También contará con un área dedicada a la enseñanza del idioma alemán, la cooperación académica, la economía y las relaciones bilaterales.

Otro de los espacios estará a cargo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), donde los visitantes podrán conocer oportunidades de estudio, aprender sobre el idioma alemán, informarse acerca de becas y explorar posibilidades de cooperación académica.

Dentro del Pabellón de Alemania en la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026 se tendrá un espacio para expositores vinculados con el mercado editorial. Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Experiencias para el público

Como parte de la programación, el pabellón ofrecerá diversas experiencias para los visitantes, entre ellas:

El "peluquero lector", un espacio donde los asistentes podrán cortarse el cabello mientras otra persona les lee en voz alta.

Gafas de realidad virtual para recorrer lugares emblemáticos de Alemania y conocer su cultura mediante experiencias inmersivas de 360°.

Transmisión de partidos del Mundial del 2026.

Sesión participativa con DJ y una noche musical.

Además, el pabellón contará con al menos 175 libros en exhibición para que los visitantes conozcan parte de la tradición literaria alemana.

La exposición de la literatura alemana y la ilustración serán parte del atractivo de esta edición. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Figuras culturales invitadas

Helene Bukowski, escritora.

Carolin Emcke, filósofa, periodista y escritora.

Mia Oberländer, ilustradora.

Stefan Peters, académico e investigador.

Danny Beuerbach, el "peluquero lector".

Entre las actividades también destacan las noches de cine alemán, que se llevarán a cabo en Cinemark Majadas Once.