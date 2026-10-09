Pepo Toledo presenta su libro “Manual de vida”

Cuando hace cerca de un año, el artista José "Pepo" Toledo (Guatemala, 1951) presentó la muestra Retrospectiva, con la que celebró sus 15 años como expositor, quiso mostrar sus diversas facetas como creador y pensador. Una de ellas era el Pepo Espiritual. Quienes quieran explorar un poco más acerca de este aspecto y adentrarse en las reflexiones profundas del artista como autor, pueden asistir a la presentación de su libro Manual de Vida.

El libro es una guía espiritual que presenta un camino integral de transformación personal a través del poder del Espíritu Santo. Según explica la nota de presentación del libro: "El texto desarrolla tres pilares: el fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio), la llenura del Espíritu como experiencia continua, y los dones espirituales como herramientas de edificación".

El autor asegura, en la reseña de su obra, que las palabras pueden formar redes neuronales que afectan la salud, por lo que es clave reprogramarlas con verdades divinas.

Pepo Toledo se ha distinguido en diversos campos profesionales. En cuanto a las artes, en los tres últimos lustros como creador de conceptos escultóricos como el Ángel de la paz, Esculturas peligrosas, Pepoglifos y los Bestiarios, entre otros con los que ha realizado más de 70 exposiciones. Como autor se distingue tanto en el área espiritual como científica. Es presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo.

Fecha

13 de octubre de 2026

Hora

19 horas

Lugar

Librería Sophos (4ª avenida 12-59 zona 10, Local 1D, 2º nivel Plaza Fontabella)

Admisión

Libre

Ubicación

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