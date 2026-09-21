Príncipe Enrique planea documental sobre Diana para Netflix: qué se sabe del proyecto que podría incomodar a Guillermo

¿La princesa Diana regresará a la pantalla?

A punto de cumplirse tres décadas de la trágica partida que sacudió al Reino Unido y al mundo entero, el príncipe Enrique se encuentra negociando la producción de un nuevo documental íntimo sobre su madre, Diana de Gales, una iniciativa conmemorativa que promete remover los cimientos de la familia real y desatar una nueva división con su hermano, el príncipe Guillermo.

Mientras su familia lidia con la reciente publicación del libro: "Swan Song" ,memorias personales escritas por Charles Spencer, hermano de Diana, que ponen contra las cuerdas al rey Carlos III.

Según el diario The Telegraph, Enrique busca honrar la memoria de su madre de la forma más significativa de cara al trigésimo aniversario luctuoso que se conmemorará el próximo año. Para ello, el duque de Sussex ha comenzado a sondear a amigos cercanos y parientes para asegurar su participación en este proyecto audiovisual que produciría a través de Archewell Productions, su productora junto a Meghan Markle, con altas probabilidades de ser emitido a través de Netflix, plataforma con la que mantienen una alianza preferencial.

¿Por qué los príncipes están distanciados?

De acuerdo con analistas y reportes de medios como The Daily Telegraph y CBC, los principales puntos de quiebre incluyen:

El choque por la comercialización del legado familiar: El historial de proyectos previos , como las memorias de Enrique y su serie en Netflix, ha provocado que el príncipe Guillermo perciba este nuevo documental de Archewell Productions no como un homenaje sincero, sino como una mercantilización de la memoria de su madre, profundizando aún más el quiebre entre ambos.

El historial de proyectos previos , como las memorias de Enrique y su serie en Netflix, ha provocado que el príncipe Guillermo perciba este nuevo documental de Archewell Productions no como un homenaje sincero, sino como una mercantilización de la memoria de su madre, profundizando aún más el quiebre entre ambos. La imposibilidad de un frente unido frente al trigésimo aniversario: Mientras que en conmemoraciones pasadas, los hermanos intentaron mantener una postura institucional coordinada, la profunda ruptura actual imposibilita cualquier colaboración, convirtiendo el documental en una iniciativa unilateral que aísla aún más a Enrique de la Corona.

Mientras que en conmemoraciones pasadas, los hermanos intentaron mantener una postura institucional coordinada, la profunda ruptura actual imposibilita cualquier colaboración, convirtiendo el documental en una iniciativa unilateral que aísla aún más a Enrique de la Corona. El temor al impacto mediático: Ante la postura del heredero de mantener un estricto silencio y proteger la privacidad institucional en torno a la figura de su madre, el lanzamiento de un proyecto audiovisual de esta magnitud reabre frentes de tensión pública, amenazando con eclipsar la agenda oficial del Palacio de Buckingham y convirtiendo el aniversario en un nuevo foco de confrontación.

No obstante, la iniciativa no está exenta de fricciones institucionales. El documental podría enfurecer profundamente al heredero al trono, el príncipe Guillermo, quien en los últimos años ha mantenido una postura de estricto silencio ante cualquier nueva revelación pública sobre la vida y el legado de su madre.

La tensión en torno a la memoria de Diana se revitaliza así en el peor momento, coincidiendo con el lanzamiento comercial del libro de su tío Charles Spencer, quien confesó a la prensa que no consultó el contenido con ningún miembro de la realeza para preservar su absoluta libertad creativa, reavivando viejos fantasmas dentro de la monarquía británica.