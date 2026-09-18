Rey Carlos III reacciona a libro del hermano de Lady Di que revela supuesta conversación: “El dolor puede nublar el juicio”

A días de publicarse el libro Swan Song: Diana, my sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), que contiene las memorias del conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, el rey Carlos III respondió al primer adelanto, que revela una supuesta conversación entre el entonces príncipe y su excuñado tras la muerte de “Lady Di”.

Aunque el libro se publicará oficialmente el próximo 22 de septiembre, el diario británico Daily Mail publicó el primer fragmento por adelantado, lo que provocó la reacción del monarca.

“Aunque, como cuestión de principio, no hacemos comentarios sobre los libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un familiar puede nublar el juicio, afectar a la capacidad de discernimiento y alterar los recuerdos de maneras que otras personas no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”, indicó un portavoz del Palacio de Buckingham a través de un comunicado.

En el primer adelanto, publicado el pasado miércoles 16 de septiembre, Spencer asegura que, durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: “No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”.

Spencer explica que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, quienes entonces tenían 12 y 15 años, encabezasen el cortejo fúnebre de su madre. Fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según relata, Carlos “perdió los papeles”.

“Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo”, asegura en sus memorias.

Ante las palabras del ahora monarca, el hermano de Diana le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo y le colgó el teléfono.

Otros dos adelantos llegaron el jueves 17 y este viernes 18. En ellos se relatan aspectos del “matrimonio infeliz de Carlos y Diana” y se revelan comentarios despectivos del entonces príncipe hacia Lady Di que habrían detonado la bulimia en ella.

Además, se aborda la ocasión en que Diana intentó cancelar la boda tras descubrir la pulsera que Carlos le había comprado a Camilla y le dijo a su padre que “no podía seguir adelante con el matrimonio con un hombre que claramente no la amaba”.

Ante la reacción del rey Carlos III al adelanto de su libro, Charles Spencer defendió sus memorias y aseguró que “eso es lo que dijo”.

“Solo he tenido dos conversaciones telefónicas con el príncipe Carlos en toda mi vida. Estaba muy atento a lo que decía y esas son precisamente las palabras que usó, y te lo prometo ahora mismo. De verdad, eso es lo que dijo. No lo escucho decir que no haya dicho eso”, explicó en una entrevista con la BBC.

El Daily Mail tiene previsto publicar más entregas que, según el tabloide, “van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta”, cuando apenas se levanta del mediático retorno al Reino Unido del príncipe Enrique, hijo menor de Diana y Carlos, y su esposa, Meghan Markle, desde California, Estados Unidos.

Además, el medio informó de que se han robado cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.

Con información de EFE