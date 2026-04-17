“Esto mató a mi mamá”: el príncipe Harry revela su lucha con la salud mental tras la muerte de la princesa Diana y su papel en la realeza

En su viaje por Australia, el duque de Sussex afirmó que, luego de la muerte de la princesa Diana, no quería un papel dentro de la familia real. Con un emotivo discurso, el príncipe Harry habló sobre salud mental y cómo fueron sus experiencias con el proceso del duelo.

Fue a través de la Cumbre InterEdge donde, el pasado 16 de abril, el príncipe Harry fue uno de los oradores principales en el evento que concientiza sobre salud mental. Dentro del discurso abrió su corazón y destacó que, luego de la muerte de la princesa Diana, no quería continuar como parte de la familia real.

En un discurso que, según People, duró 19 minutos, el duque de Sussex habría resaltado que en su vida se ha sentido perdido, traicionado o completamente impotente, y analizó que en muchas ocasiones existen momentos que pueden hacer sentir a las personas ansiosas, impotentes e indefensas.

El príncipe, quien ha captado titulares internacionales, compartió que analizó qué esperaban de él durante su intervención: si esperaban que compartiera su testimonio desde una persona que “a pesar de todo” tiene una vida en “orden” o desde el punto de que, pese a lo que pueda llegar a transmitir, “no tiene nada en orden”.

Confesó que sus emociones han sido algo que ha tenido que trabajar. El príncipe Harry se adentró en uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de la princesa Diana en 1997, y compartió cómo el duelo puede llegar a afectar en distintas edades.

Confesó que la pérdida es desorientadora, sin importar la edad, y resaltó que el duelo es un proceso que, por más que se ignore, no desaparecerá. Medios como PA Media resaltan las palabras del príncipe, quien señala que experimentar el duelo en la infancia, bajo la constante vigilancia del mundo, crea dificultades.

Harry destacó que pasar por el duelo en medio de un mundo mediático puede destrozar a las personas. Confesó que durante su proceso se ha sentido abrumado y que la presión era constante, así como que, pese a todo lo que sentía, debía seguir adelante para no decepcionar a nadie.

Fue durante su conversación con líderes australianos que el príncipe Harry confesó cómo, después de la muerte de su mamá, la princesa Diana, se sintió alejado y rechazaba su papel dentro de la familia real.

“No quería ese trabajo. No quería ese rol —hacia donde fuera que esto se dirigiera, no me gustaba”, fueron parte de las declaraciones del duque, según destaca People. Asimismo, el medio recopila que en su momento el príncipe destacó: “Esto mató a mi mamá y estaba muy en contra de ello”, por lo que tenía conflictos.

El príncipe habría compartido que en un momento se dio cuenta de que no quería ese puesto, ya que no le gustaba a dónde lo estaba llevando. Según su testimonio, aunque durante mucho tiempo estuvo en desacuerdo con la idea, finalmente razonó que si otras personas tuvieran la oportunidad aprovecharían su posición, por lo que decidió tomar un nuevo rumbo.

El reporte de PA Media destaca que el príncipe ve su papel de esposo y padre como otro punto de impacto, ya que esto redefinió su propósito de vida.