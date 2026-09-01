Princesa Diana: su hermano Charles Spencer la recuerda en el aniversario de su muerte y anuncia un libro en su memoria

El pasado 31 de agosto se cumplieron 29 años de la trágica muerte de la princesa Diana, un hecho que, según su hermano Charles Spencer, lo vuelve “fundamentalmente infeliz”.

“Lo que encuentro bastante difícil... probablemente suene desagradecido, pero en ocasiones extraños se me acercan y sienten que deben contarme dónde estaban cuando se enteraron de su muerte. Estoy seguro de que eso les ayuda a ellos; no del todo a los demás”, dijo el conde en el pódcast Rosebud, del biógrafo real Gyles Brandreth.

En el 29 aniversario de la muerte de la princesa, Spencer publicó en Instagram una serie de fotografías de la bandera de Althorp —la mansión ancestral de los Spencer en Northamptonshire, Inglaterra— a media asta. Allí está la tumba de Diana y también recibió en fecha reciente al príncipe Harry, a Meghan Markle y a sus hijos; quienes llegaron a visitarla.

“Creo que es muy importante para ellos estar allí con ella. Por suerte, es muy tranquilo aquí, y pueden ir y venir cuando quieran. Eso es algo muy hermoso para mí”, dijo en el pódcast.

A casi tres décadas de la muerte de su hermana en un accidente en París, Spencer asegura que cada 31 de agosto es su día “menos favorito del año”. Sin embargo, en esta ocasión le rendirá un homenaje especial.

El hermano de Lady Di anunció que el próximo 22 de septiembre publicará el libro Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana). Se trata de una recopilación de memorias sobre su hermana, centradas principalmente en su infancia, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y el impacto de su partida.

“La avalancha de solicitudes de entrevistas me convenció de escribir mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de leer nuevamente las opiniones de otros”, explicó Spencer.

El ejemplar llegará en vísperas del 30 aniversario de la muerte de la princesa Diana y, según el autor, buscará corregir “falsedades que se han aceptado con el tiempo” y “hablar en nombre de Diana”.

“Espero que este libro sea de interés para los muchos que aún atesoran la memoria de Diana en vida, y me encantaría que quienes son demasiado jóvenes para recordarla sientan, tras leerlo, que ‘entienden’ quién era realmente: un personaje único y dinámico, lleno de amor, carisma y dudas sobre sí misma, que le dio a la vida una oportunidad extraordinaria y dejó el mundo en un lugar mucho mejor, a pesar de salir del escenario tan joven”, escribió Spencer.

La princesa Diana murió a los 36 años la madrugada del 31 de agosto de 1997, tras un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma, a orillas del Sena, en París.

En el vehículo también viajaban su pareja, Dodi Fayed, productor de cine egipcio, y el conductor, Henri Paul, quien presentaba altos niveles de alcohol en sangre y habría perdido el control del vehículo al verse perseguido por fotógrafos. Ambos también murieron en el percance.

El único sobreviviente fue el guardaespaldas de Dodi, Trevor Rees-Jones, quien sufrió heridas graves.