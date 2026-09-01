DollyFest 2027: el festival que Dolly Parton planeó antes de morir y que ahora le rendirá homenaje

A una semana de su muerte, los herederos de la cantante Dolly Parton anunciaron la celebración del DollyFest, un festival de música que le rendirá homenaje y conmemorará su legado.

"Lo que originalmente se planeó como un evento con varios artistas para enero del 2026 en Nashville, con la intención de que Parton actuara y fuera la anfitriona, se transformará ahora en una fiesta mundial inolvidable que durará dos días, dos fines de semana y dos continentes", indicaron en un comunicado.

El evento tendrá lugar en Nashville, Tennessee, así como en Londres, durante dos fines de semana consecutivos del 2027, cuyas fechas aún están por establecerse.

La iniciativa fue de la misma Dolly Parton; sin embargo, ya no pudo materializar su idea debido a su delicado estado de salud.

"Muchos saben que DOLLYFEST es un sueño de Dolly que iba a celebrarse en su 80 cumpleaños en Nashville. Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto del 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás por sus problemas de salud. Mucha gente siempre pregunta: ¿Qué haría Dolly?, y bueno, en este momento, ¡DOLLYFEST es lo que Dolly haría!", agregó el escrito.

El DOLLYFEST se celebrará después de que terminen todos los tributos a la fallecida leyenda de la música country para, luego, "llevar a cabo este concepto de festival que Dolly ideó", dijo Danny Nozell, fundador y director general de la agencia de espectáculos CTK Enterprises.

"Es algo auténtico, algo que me parece correcto y en lo que artistas y seguidores de todo el mundo pueden participar, a la vez que les da a todos tiempo para el duelo y para planificar", explicó.

Dolly Parton falleció el martes 25 de agosto del 2026, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, fue el encargado de anunciar su muerte mediante un video publicado en el Instagram de la cantante, como parte de una petición que había dejado la artista.

Cuatro días antes de su fallecimiento, Parton había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunes, según informó la revista TMZ. El mismo día confesó a la revista People que atravesaba por momentos difíciles de salud, pero que aún le quedaban muchas cosas por hacer.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, es filántropa y empresaria.

Con información de EFE