Jim Curtis habla de lo bien que va su relación con Jennifer Aniston: “Me siento bendecido”

Tras más de un año de relación, Jim Curtis habló sobre su romance con la actriz Jennifer Aniston y aseguró que “las cosas van realmente bien” con ella.

El hipnoterapeuta de 50 años participó en el pódcast The Jamie Kern Lima Show el pasado lunes 31 de agosto del 2026, donde describió su relación con la artista de 57 años como “muy arraigada, muy abierta, afectuosa y amable”.

“Me siento bendecido de estar en una relación con alguien de un corazón tan abierto, amable y cariñoso”, afirmó en el pódcast.

Curtis también se refirió al círculo íntimo de amigos de Aniston, al que definió como “un grupo de mejores amigos que son como una familia”.

“Me siento increíblemente bendecido de ser parte y de haber sido bienvenido a esa familia”, expresó.

La pareja fue vista unos días antes al salir de una cena en Los Ángeles junto a Courteney Cox, Jason Bateman, Amanda Anka y Lisa Kudrow, un entorno que calificó como “una comunidad y un grupo de personas tan hermoso”.

“Habla muy bien de ella —y de todos ellos— que cada uno sea tan equilibrado y tan amable. Y no es solo conmigo. Hay una razón por la que todo ese grupo y esa comunidad son tan queridos”, agregó.

Jim Curtis y Jennifer Aniston fueron vistos juntos por primera vez hace más de un año, en julio del 2025, en un hotel de Big Sur, California. Desde entonces han sido fotografiados solos y con su círculo de amigos.

En noviembre del 2025, acudieron juntos a la gala Women in Hollywood de la revista ELLE, donde la actriz fue galardonada.

En esa ocasión, Aniston se refirió a Curtis como alguien “muy especial, normal y amable”. “Quiere ayudar a las personas a sanar, a superar su trauma y su estancamiento hacia la claridad. Es una cosa hermosa a la que dedicar tu vida”, dijo.

Adam Sandler, quien ha mantenido una larga amistad con Aniston, tomó la palabra en el evento para expresar su alegría por verlos juntos.

“Estamos tan felices de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo la historia de amor que ambos merecen. Te amamos, Jim”, dijo el actor.

Esta es la primera relación estable de Aniston desde su divorcio de Justin Theroux, en el 2018, tras tres años de matrimonio. Antes estuvo casada con Brad Pitt entre el 2000 y el 2005.

Curtis, por su parte, es divorciado y tiene un hijo. A los 22 años sufrió una lesión espinal severa que le dificulta caminar, por lo que se moviliza con ayuda de un bastón.