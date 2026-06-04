Inteligencia artificial en Hollywood: la reflexión de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, protagonistas de la famosa serie de televisión Friends, estuvieron juntas de nuevo durante una entrevista en la que abordaron temas como su participación en la serie y la inteligencia artificial (IA).

La conversación, publicada por la revista estadounidense Variety, estuvo dedicada principalmente a compartir anécdotas de Friends y a hacer un recorrido por las trayectorias profesionales de las actrices.

Sin embargo, cuando Kudrow habló sobre la tercera y última temporada de The Comeback, serie que protagoniza y que regresó casi dos décadas después de haber sido cancelada, surgió el asunto del impacto que la IA está teniendo en la industria del entretenimiento.

La actriz explicó que una de las ideas que impulsaron la nueva producción estaba relacionada con esta tecnología, pues entre las propuestas surgió que Valerie, su personaje en The Comeback, protagonizara una comedia multicámara escrita por inteligencia artificial.

“Y si a Valerie le ofrecieran el papel principal en una serie multicámara, pero escrita por IA”, recuerda que le planteó el creador Michael Patrick King, a lo que Kudrow aseguró que respondió: “Sí, claro. ¡Por supuesto! Se apuntaría sin dudarlo a esa pesadilla de escrutinio”.

Jennifer Aniston consultó entonces a su colega cuál es su opinión sobre la IA. Kudrow aseguró que la industria todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje respecto de esta tecnología y que será el público el que determine qué usos resultan aceptables y cuáles no al ver las producciones audiovisuales.

“Creo que ahora mismo, como actores, estamos a salvo, porque los jóvenes pueden distinguir mucho mejor que yo qué es un humano generado por IA”, dijo.

Por su parte, Aniston coincidió en que la IA es un fenómeno en constante desarrollo y que existen muchas incógnitas sobre su funcionamiento y consecuencias.

“Es un terreno inexplorado, y creo que tenemos que aprender sobre ello. Parece que ya se ha convertido en un monstruo de 900 cabezas. No lo entendemos del todo”, afirmó.

Además, Aniston comentó que con frecuencia se encuentra con contenido creado digitalmente que le atribuyen a ella. “Me envían muchísimas cosas que la gente cree que son mías, cuando es obvio que no lo son”, afirmó.

La tercera temporada de The Comeback, protagonizada por Lisa Kudrow, se estrenó el pasado 10 de mayo del 2026 en HBO Max.