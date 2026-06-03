El equilibrio entre humanidad e IA marca el futuro del turismo para las voces de ConX

Bajo el título OTHERNESS: When AI Makes Everyone Average, el fundador y CEO de Travelgate, Pedro Camara, ha explicado a EFE que la idea era “hablar de inteligencia artificial sin hablar de ella”, es decir, analizar como esta herramienta “superpoderosa” puede provocar una homogeneización del sector.

Así pues, tanto él como la CCO de Travelgate, Luisa Camara, han pedido a las empresas que eleven el nivel de desarrollo “por encima de la media” para seguir ofreciendo a los usuarios una experiencia de viaje singular.

Un informe elaborado por McKinsey & Company, en colaboración con Skift, reveló que el 55% de los viajeros ya recurre a aplicaciones basadas en IA como ChatGPT para organizar sus viajes, eso sí, aunque un 90% de los encuestados confía en la información recibida, solo el 2% le daría el control total para que realice acciones complejas o modifique reservas sin supervisión humana.

Para la directora de Content Inc. y moderadora del evento, Gemma Greenwood, se trata de cómo equilibrar el uso de la IA con el talento humano para crear “una sensación de diferencia, esa singularidad”, porque, de lo contrario, corren el riesgo de que “todo se vuelva igual”, ya sea en un contexto B2B o como consumidores.

Por eso, ha instado a las empresas a que: “en un mar de uniformidad, atrévete a ser diferente. Busca tu singularidad, porque ese es el verdadero valor, y mantén el lado humano”.

Tras la apertura, la primera mesa redonda se ha centrado en las empresas distribuidoras, con la participación de Elodie Leunen, CEO de Fastpayhotels; Tarique Khatr, Chief Commercial Officer en la empresa saudí Almosafer; Mark Nueschen, miembro fundador de World2Meet -la división de viajes del Grupo Iberostar-; y la directora de Orchestra, Ana Domenech.

En la segunda ponencia, la búsqueda de la singularidad en el turismo se ha trasladado al usuario final, con la participación de Morgann Lesné, socio en la consultora Cambon; Meital Ahdot Jerby, Chief Revenue & Data Officer en Yanolja Go Global; y Traci Mercer, Chief Commercial Officer en Priceline; Guido Becher, inversor y director global de Viajes y Fidelización de Rappi; junto con Alex Gisbert, emprendedor turístico.

Para cerrar ConX 2026, ha tenido lugar una charla del fundador de Waze y Moovit, Uri Levine, ante más de 1 mil profesionales del turismo de unas 500 empresas procedentes de más de 50 países, según cifras ofrecidas por Travelgate, empresa organizadora del evento y que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

Ante esta asistencia, Camara ha dicho que para él es un orgullo ver como una idea que nació en 2019 para reunir a profesionales del sector haya ido creciendo y se haya convertido en un evento en el que “la gente sale con ganas de volver el año que viene”.