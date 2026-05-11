Prensa Libre y otros medios latinoamericanos implementan soluciones de IA de la mano de Google News Initiative y la SIP

Desde la automatización de procesos y la generación de nuevos ingresos hasta la optimización de coberturas informativas en tiempo real y el desarrollo de bots inteligentes para mejorar el engagement con las audiencias, más de 20 medios de Latinoamérica desarrollaron proyectos basados en inteligencia artificial como parte del AI Product Lab (AIPL), una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), apoyada por Google News Initiative y desarrollada por Marktube Group.

Prensa Libre formó parte de este programa, concebido para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de los medios de Latinoamérica y el Caribe mediante la integración de la IA como habilitador transversal del ciclo de vida de productos y flujos de trabajo.

Luego de varios meses de trabajo, los medios participantes analizaron las situaciones y desafíos que enfrentan actualmente y plantearon proyectos estratégicos para resolverlos.

“El AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. Hemos visto un entusiasmo extraordinario por parte de los medios participantes, que han pasado de explorar la inteligencia artificial a integrarla de manera concreta en sus operaciones. En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico. Agradecemos especialmente a Google por su apoyo estratégico para hacer posible esta iniciativa”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

La metodología fue clave para el éxito. El programa se estructuró en tres etapas: primero, una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que brindaron el conocimiento base; segundo, talleres intensivos de prototipado (workshops individuales) diseñados para traducir ideas abstractas en prototipos viables; y, finalmente, acceso a fondos de implementación junto con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, para asegurar el despliegue de las soluciones.

“La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de ‘producto’, validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código”, consideró Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

Los workshops para diseñar los prototipos funcionaron como una aceleradora interna. Durante estas sesiones, los mentores trabajaron con equipos interdisciplinarios de cada medio. Se utilizaron herramientas de diseño de producto para definir el producto mínimo viable (MVP), mapear los flujos de datos y establecer objetivos y resultados clave medibles, lo cual garantizó que la inversión de tiempo y dinero tuviera un retorno operativo claro.

Un bot llamado “Pepe Pensamiento Libre”

Bajo esa línea metodológica, Prensa Libre desarrolló un bot de IA con el fin de satisfacer de mejor manera las necesidades e intereses de la audiencia del sitio www.prensalibre.com. Su nombre es “Pepe Pensamiento Libre”, y busca mejorar la interacción con los usuarios por medio de una solución amigable, de servicio y cercana al lector.

"El uso de la inteligencia artificial es una realidad en nuestra Redacción, mediante su uso concreto y estratégico para servir mejor a nuestros suscriptores, quienes gracias a la innovación realizada en el AI Product Lab podrán contar con un producto digital que les facilitará tener una rápida perspectiva de los hechos que día a día marcan el acontecer noticioso, siempre con el compromiso de que estos han sido verificados por un equipo de periodistas comprometidos con nuestra misión institucional de ejercer un periodismo independiente, honrado y digno", comentó Antonio Barrios Alvarado, editor jefe de la Redacción de Prensa Libre y Guatevisión.

“Pepe Pensamiento Libre” estará disponible para los suscriptores digitales en las próximas semanas. Entre sus funciones especiales están asistir al usuario para localizar contenidos de su interés, facilitar la lectura de noticias por medio de formatos como resúmenes o explainers y atender las consultas individuales de cada usuario sobre contenido específico.

"En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino y ver cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria", compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Soluciones para el periodismo

El impacto ha sido tangible. Los medios participantes del AI Product Lab desarrollaron soluciones que mejoran la eficiencia operativa, fortalecen la toma de decisiones basada en datos y abren nuevas oportunidades de negocio.

"Vimos una evolución impresionante. Pasamos de medios que tenían miedo o curiosidad por la IA a equipos técnicos capaces de diseñar arquitecturas RAG o agentes inteligentes que interactúan directamente con sus bases de datos para generar valor informativo real", afirmó Rolando Castañón, jefe de las mentorías técnicas del programa.

Los medios que recibieron fondos y acompañamiento para ejecutar sus proyectos, además de Prensa Libre (Guatemala), fueron: ABC (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Búsqueda (Uruguay), Confidencial (Nicaragua), CR Hoy (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), Divergentes (Nicaragua), El Nacional (Venezuela), El País (Uruguay), El Regional del Zulia (Venezuela), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Montevideo Portal (Uruguay), Redacción Regional (El Salvador), Revista Nómadas (Bolivia) y Televisora de Costa Rica-Teletica (Costa Rica).