Apple elige Gemini de Google para actualizar Siri: Uso de IA y otros detalles de esta alianza histórica

Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales del 2026, según informaron los dos titanes tecnológicos este lunes 12 de enero.

"Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google", anunciaron las empresas en una declaración conjunta.

En tanto, según el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año.

"Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple", anota el texto.

Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

La noticia, que fue filtrada hoy por CNBC, impulsó las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Alphabet (matriz de Google) superando una capitalización de mercado de cuatro billones de dólares.