Lo más buscado en Google en el 2025: noticias, deportes, música y tendencias globales

Una de las herramientas tecnológicas más utilizadas en el mundo, sin duda, es Google. Este motor de búsqueda, que permite acceder a información o redireccionar hacia los sitios web que la contienen, analiza constantemente a sus usuarios mediante su algoritmo para definir sus preferencias, algo que ha quedado evidenciado en el 2025.

“El año en búsquedas del 2025”, como se denomina este resumen, capta desde las tendencias musicales, artísticas y deportivas hasta las palabras más utilizadas, que este año abarcan desde novedades en tecnologías de inteligencia artificial (IA) hasta temas políticos y de seguridad, como el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk.

Según lo presentado por Google, en su plataforma bajo el hashtag AñoEnBúsqueda, este resumen retrata la historia de los usuarios del buscador durante el 2025 y sus intereses.

El informe destaca "los términos de búsqueda con mayor aumento de tráfico para encontrar los temas que hicieron de este año algo único"

El resumen puede consultarse desde la herramienta Google Trends, donde se ha compartido el informe anual a nivel global. Es posible consultar los datos por país. En el caso de Guatemala, la herramienta aún no muestra este resumen.

Resumen de las búsquedas del 2025

A nivel mundial, Google ha analizado su algoritmo para identificar las palabras o temas más buscados. Según declaraciones en redes sociales: “Cada año, analizamos los términos de búsqueda con mayor aumento de tráfico para encontrar los temas que hicieron de este año algo único”.

Búsquedas

Géminis

India vs. Inglaterra

Charlie Kirk

Copa Mundial de Clubes

India contra Australia

Noticias

Asesinato de Charlie Kirk

Irán

Cierre del gobierno de EE. UU.

Elección del nuevo papa

Incendios en Los Ángeles

Gente

DVD-vídeo

Kendrick Lamar

Jimmy Kimmel

Tyler Robinson

Papa León XIV

Actores

Mikey Madison

Lewis Pullman

Isabela Merced

Song Ji Woo

Kaitlyn Dever

Cine

Añora

Superhombre

Película de Minecraft

Rayos

Pecadores

Programas de televisión

Monstruo: La historia de Ed Gein

El juego del calamar 3

Adolescencia

Ruptura

El verano en que me volví bonita

Atletas

Terence Crawford

Rory McIlroy

Shedeur Sanders

Shai Gilgeous-Alexander

Jalen Hurts

Eventos deportivos

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Copa de Asia

Trofeo de Campeones de la ICC

Copa Mundial Femenina de la ICC

Copa Ryder