Lo más buscado en Google en el 2025: noticias, deportes, música y tendencias globales
Google presentó su resumen del año en búsquedas, con los temas y sitios más consultados. Esto fue lo que reveló sobre los intereses de los usuarios a nivel global.
La búsqueda en Google podría revolucionar debido al uso del Modo IA en distintos países a nivel mundial. (Foto Prensa Libre: EFE)
Una de las herramientas tecnológicas más utilizadas en el mundo, sin duda, es Google. Este motor de búsqueda, que permite acceder a información o redireccionar hacia los sitios web que la contienen, analiza constantemente a sus usuarios mediante su algoritmo para definir sus preferencias, algo que ha quedado evidenciado en el 2025.
“El año en búsquedas del 2025”, como se denomina este resumen, capta desde las tendencias musicales, artísticas y deportivas hasta las palabras más utilizadas, que este año abarcan desde novedades en tecnologías de inteligencia artificial (IA) hasta temas políticos y de seguridad, como el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk.
Según lo presentado por Google, en su plataforma bajo el hashtag AñoEnBúsqueda, este resumen retrata la historia de los usuarios del buscador durante el 2025 y sus intereses.
El informe destaca “los términos de búsqueda con mayor aumento de tráfico para encontrar los temas que hicieron de este año algo único”, según lo publicado por Google en sus redes sociales.
El resumen puede consultarse desde la herramienta Google Trends, donde se ha compartido el informe anual a nivel global. Es posible consultar los datos por país. En el caso de Guatemala, la herramienta aún no muestra este resumen.
Resumen de las búsquedas del 2025
A nivel mundial, Google ha analizado su algoritmo para identificar las palabras o temas más buscados. Según declaraciones en redes sociales: “Cada año, analizamos los términos de búsqueda con mayor aumento de tráfico para encontrar los temas que hicieron de este año algo único”.
Búsquedas
- Géminis
- India vs. Inglaterra
- Charlie Kirk
- Copa Mundial de Clubes
- India contra Australia
Noticias
- Asesinato de Charlie Kirk
- Irán
- Cierre del gobierno de EE. UU.
- Elección del nuevo papa
- Incendios en Los Ángeles
Gente
- DVD-vídeo
- Kendrick Lamar
- Jimmy Kimmel
- Tyler Robinson
- Papa León XIV
Actores
- Mikey Madison
- Lewis Pullman
- Isabela Merced
- Song Ji Woo
- Kaitlyn Dever
Cine
- Añora
- Superhombre
- Película de Minecraft
- Rayos
- Pecadores
Programas de televisión
- Monstruo: La historia de Ed Gein
- El juego del calamar 3
- Adolescencia
- Ruptura
- El verano en que me volví bonita
Atletas
- Terence Crawford
- Rory McIlroy
- Shedeur Sanders
- Shai Gilgeous-Alexander
- Jalen Hurts
Eventos deportivos
- Copa Mundial de Clubes de la FIFA
- Copa de Asia
- Trofeo de Campeones de la ICC
- Copa Mundial Femenina de la ICC
- Copa Ryder
