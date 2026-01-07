CES 2026: qué es el sistema “Smart Play” de Lego y por qué es considerado su mayor avance desde su creación

La Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) se convirtió nuevamente en el epicentro de la innovación, la creatividad y las nuevas propuestas tecnológicas, donde la inteligencia artificial (IA) es la gran protagonista.

El sistema “Smart Play” representa el mayor avance de Lego desde la introducción de las figuras en miniatura, ya que se trata de un conjunto de ladrillos inteligentes capaces de interactuar directamente con el jugador.

Lego presentó este sistema con el objetivo de llevar el emblemático ladrillo 2x4 a un nuevo nivel de creatividad. Por ello, los usuarios podrán disfrutar de color, sonido y luces, así como de reacciones y comportamientos de las figuras construidas, incluso a distancia.

En otras palabras, gracias a esta función, cuando los usuarios construyan representaciones como un automóvil, un avión o incluso un pato, estas creaciones podrán reproducir sonidos similares a los reales mediante el uso de tecnología basada en inteligencia artificial (IA). La nueva línea está conformada por Lego Smart Tags, Lego Smart Bricks y Lego Smart Minifigures.

Infinitas posibilidades que ofrece el sistema “Smart Play” de Lego

Estos nuevos bloques podrían redefinir la experiencia de juego al brindar posibilidades prácticamente infinitas, señaló Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo Lego. “Lego Smart Play es el siguiente y emocionante capítulo de nuestra compañía, y nos entusiasma enormemente poder ofrecer al mundo una evolución del juego a esta escala”, añadió.

El sistema también se integrará en las alianzas que Lego ha desarrollado desde hace años con otras compañías y franquicias, como sus juegos basados en Star Wars, los cuales estarán disponibles a partir de marzo de 2026.

Gracias a esta tecnología, los usuarios de LEGO podrán imaginar infinitas posibilidades mientras crean sus figuras favoritas. (Foto Prensa Libre: AFP

Acerca de Lego

La empresa, fundada en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, participa por primera vez en la CES con el objetivo de dar vida a las creaciones de Lego “como nunca”, subrayó Goldin durante la presentación. Asimismo, destacó que “Lego Smart Play” representa la mayor evolución del tradicional juego de bloques de la compañía danesa desde la introducción de las figuritas de personajes hace casi 50 años.

Lego forma parte de los más de 4 mil 500 expositores que participan este año en la CES 2026, evento que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada y finaliza el próximo 9 de enero.