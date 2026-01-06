CES 2026: Innovación tecnológica marca la jornada del 6 de enero

La edición 2026 de la CES comenzó este 6 de enero en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde más de 4 mil 500 expositores presentan innovaciones que buscan facilitar la vida cotidiana mediante inteligencia artificial (IA).

La feria se desarrollará hasta el 9 de enero. Sectores como informática, electrodomésticos y robótica están representados en esta muestra internacional, que pone en relieve la creatividad, la eficiencia y la automatización.

En días anteriores, se realizó una antesala previa donde se exhibieron robots de compañía entre los que destacan Jennie, Yonbo X1 y Cocomo.

A continuación, un resumen de algunas novedades tecnológicas presentadas este lunes durante el evento.

Novedades exhibidas en la CES 2026

1. Televisores ultradelgados y sin cables

Uno de los productos más llamativos fue el LG OLED Wallpaper, un televisor tan delgado como un lápiz —con solo nueve milímetros de grosor—, equipado con tecnología OLED y conectividad inalámbrica a través de la caja Zero Connect, que permite enlazar dispositivos sin cables visibles. Estará disponible en versiones de 77 y 83 pulgadas.

Samsung también presentó una propuesta pionera: el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas, que se convierte en la pantalla más grande del mundo con esa tecnología de color. Incluye un marco especial y mejoras de audio, con una estética diseñada para integrarse discretamente en cualquier espacio.

Frank Lee, de LG Electronics Media Entertainment Solution Marketing, habla durante la rueda de prensa de LG durante la CES. (Foto Prensa Libre: AFP)

2. Proyección de gran formato con menos fatiga visual

Hisense presentó el proyector láser XR10 4K TriChroma, con tecnología tricromática pura y un brillo de 6,000 lúmenes. El dispositivo elimina la exposición a luz azul y proyecta imágenes de alto contraste incluso en pantallas de hasta 300 pulgadas.

El robot «Shadow» de StarBot, un robot para servicios de hotelería y restauración, se exhibe en la CES. (Foto Prensa Libre: AFP)

3. Electrodomésticos más inteligentes y sostenibles

La IA se integra también en electrodomésticos como refrigeradores que pueden abrirse con el pie, escanear su contenido y sugerir productos faltantes. Panasonic, por su parte, avanza en el desarrollo de aparatos más duraderos, de reparación más rápida y con materiales reciclables.

Roborock presentó el Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con ruedas y patas combinadas. Este dispositivo, impulsado por inteligencia artificial, puede subir escaleras y limpiar con una agilidad similar a la humana. Además, LG introdujo a CLOiD, su primer robot humanoide, diseñado para colaborar en tareas domésticas.

El robot doméstico LG CLOiD se presenta como una solución para el hogar. (Foto Prensa Libre: AFP)

4. Tecnología portátil y funcional

Kodak dio a conocer una cámara de bolsillo con apariencia de llavero, inspirada en sus modelos desechables. El dispositivo permite tomar fotografías y video, es reutilizable y saldrá al mercado en el segundo trimestre del 2026 por un precio de US$29.99.

Una asistente utiliza la cámara digital de impresión instantánea Kodak Smile en la CES. (Foto Prensa Libre: EFE)

5. Una feria inmensa e inabarcable

La feria se extiende por cerca de 800 mil metros cuadrados en seis recintos distintos, lo que hace prácticamente imposible recorrerla por completo en pocos días.

La Consumer Technology Association (CTA), organizadora del evento, espera que esta edición supere los 142 mil 465 visitantes registrados en el 2025, lo que representó un aumento del 2.7 por ciento respecto del 2024.