CES 2026: lugar y fechas de la Feria de Electrónica de Consumo, con la inteligencia artificial como protagonista

La integración de actividades cotidianas y eventos populares, como la Copa Mundial de Futbol, forma parte de las propuestas tecnológicas que podrán conocerse en la CES 2026, donde la inteligencia artificial (IA) tendrá un papel protagónico.

Este evento se efectuará del 6 al 9 de enero de 2026, en distintos recintos de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Reunirá a más de 4 mil 500 expositores, quienes han anunciado productos innovadores, entre los que destacan tazas de baño y cepillos de dientes con esta tecnología.

Se estima que los electrodomésticos se encuentran entre los rubros que han integrado la IA, al igual que las computadoras, teléfonos, entre otros. Estas innovaciones buscan agilizar las tareas diarias para una mayor conveniencia personal.

A continuación, enumeramos las empresas que formarán parte de este evento tecnológico donde sobresalen los avances de la IA para la simplificación de distintas labores cotidianas.

Compañías tecnológicas presentes durante la CES 2026

Samsung: se encuentra entre los mayores exhibidores de la feria

Lenovo: lanzará nuevos dispositivos y experiencias de IA que, según un comunicado, "redefinirán la forma" en que las personas interactúan con los datos en eventos de la FIFA, la Fórmula 1 y otras novedades

LEGO: la feria también atrajo a la compañía de juguetes, que realizará su primera rueda de prensa en la exhibición

Principales empresas tecnológicas y fabricantes de chips: Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices (AMD) y Qualcomm estarán presentes para defender las inversiones en la IA, que les ha permitido, a algunas de ellas, obtener grandes apreciaciones en el mercado de valores estadounidense

Los pequeños robots de ayuda para humanos se convirtieron en los protagonistas de la antesala del evento el pasado 4 de enero. (Foto Prensa Libre: AFP)

Robots y propuestas de la industria automotriz

En los más de 750 mil metros cuadrados de exhibición, una parte importante estará dedicada a la robótica, con destaque para el debut de la Alianza K-Humanoid, conformada por el Gobierno de Corea del Sur y grandes empresas tecnológicas de ese país, en abril pasado.

Desde humanoides avanzados hasta mascotas biónicas, CES también ha abierto espacio —como es costumbre— a los avances de los robots para los sectores industrial, del entretenimiento y del transporte.

Los mayores fabricantes de automóviles del mundo acudirán nuevamente a la cita tecnológica. Al igual que el año pasado, se esperan más presentaciones de software que ofrezcan mejores experiencias en una industria que ha recurrido a la IA para avanzar en sus proyectos de seguridad y confort.

Las empresas automotrices presionarán el acelerador en la conducción autónoma, anunciando robotaxis más avanzados y más prototipos de “autos voladores”, como se promociona a los coches que prometen sacar a los conductores de los atascos de las autopistas.

CES también servirá para que la estadounidense Caterpillar celebre un siglo como principal fabricante de maquinaria de construcción y minería a nivel mundial, y presente sus últimos avances en inteligencia artificial.