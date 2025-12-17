Lanzan videojuego para el Mundial 2026: todo lo que debe saber sobre este juego de Netflix

La FIFA anunció un nuevo videojuego de Netflix, apto para los amantes del futbol y los videojuegos. Gracias a esta oferta innovadora, podrán divertirse a través de un juego de simulación de futbol de la FIFA mientras se reúnen para ver la Copa Mundial del 2026.

Según informó la organización en un comunicado, se podrá acceder de forma exclusiva a este juego por medio de Netflix Games. “Los suscriptores de Netflix podrán vivir la emoción de la competición de la forma más divertida y natural posible: con un videojuego en el que todo el mundo podrá participar y que unos pocos dominarán”, indicó la FIFA.

El videojuego ha sido desarrollado y publicado por Delphi Interactive y estará al alcance de los aficionados al futbol. Los usuarios podrán jugar de forma individual o junto con sus amigos. El requisito principal es estar suscrito a Netflix y contar con un dispositivo móvil.

Alain Tascan, presidente de Netflix Games, afirma: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa”.

Añadió que el propósito es regresar a los orígenes del futbol, al ofrecer un juego accesible para todos con solo presionar un botón.

Otros detalles sobre el videojuego de la Copa Mundial del 2026 en Netflix

El videojuego formará parte del catálogo de Netflix, por lo que los usuarios podrán acceder a él mediante sus dispositivos móviles como mando. La FIFA recalcó que en el 2026 habrá más información sobre este juego, aunque aclaró que estará disponible en determinados televisores de ciertos países. Sin embargo, se prevé que su disponibilidad pueda ampliarse con el tiempo.

Al respecto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mencionó que este juego puede cambiar la visión de los usuarios sobre el concepto de simulador de deportes, y marcar el inicio de una nueva era para los videojuegos de futbol.

“Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de futbol. El juego estará disponible para los suscriptores de Netflix sin coste adicional y representa un paso histórico para la FIFA", indicó Infantino.