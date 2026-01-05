Jennie, Yonbo X1 y Cocomo: los robots de compañía que marcaron la antesala de la CES 2026

Este domingo 4 de enero tuvo lugar la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES), en Las Vegas, Estados Unidos. Durante el evento, los robots de compañía acapararon la atención de los asistentes.

Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi y Yonbo X1 cautivaron las miradas del público. Estos robots emplean inteligencia artificial (IA) para recabar datos de los usuarios y, en muchos casos, convertirse en el mejor amigo de sus dueños.

El evento promete revelar el martes 6 de enero propuestas aún más ambiciosas de pequeñas y grandes compañías, que mostrarán cómo la IA puede mejorar la vida cotidiana de muchas maneras.

La CES está a cargo de la Consumer Technology Association (CTA), entidad que ha permitido a más de 100 empresas reconocidas por su innovación presentar un adelanto de lo que exhibirán a partir del 6 de enero, cuando abre oficialmente la feria, que ha convocado a alrededor de 4 mil 500 expositores.

Los robots que robaron la atención durante la antesala de la CES

1. Jennie

Se trata de una propuesta de la compañía californiana Tombot, que presenta una versión mejorada de su perro robótico, diseñado para ayudar a pacientes que no pueden cuidar de una mascota real debido a su condición médica. Según fuentes especializadas en tecnología, uno de los beneficios es que puede brindar apoyo emocional a sus dueños en situaciones de ansiedad y otras condiciones.

2. Yonbo X1

Tiene una misión similar a la de Jennie. Utiliza un modelo de aprendizaje de lenguaje que ayuda a los niños pequeños a desarrollar el habla, interpretar sus emociones y entablar conversaciones con ellos.

Szeyu Wang, de la compañía X Origin, creadora de Yonbo X1, explicó que el objetivo es facilitar al consumidor la comprensión y el uso de la inteligencia artificial. “Uno de los mayores problemas de las personas, independientemente de su edad, es hacerle preguntas a la IA. Con nuestros robots no solo usamos esta tecnología, sino que ayudamos a la gente a integrarla en su vida”, agregó el empresario.

3. Cocomo

Ludens AI también recurrió a la inteligencia artificial para presentar a Cocomo, una mascota robótica autónoma que puede seguir al usuario por la casa y responder a la voz y al tacto. El robot está diseñado para mantener la temperatura corporal humana (37 grados centígrados) y alcanza los 39 grados si se le abraza.

Cocomo es una de los robots con forma de mascota que destacó en la antesala de la CES. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sobre la feria y sus distintas propuestas

La CES arranca oficialmente el martes en el Centro de Convenciones de Las Vegas y en otros siete recintos de gran aforo. Reunirá a más de 4 mil 500 expositores, incluidos 1 mil 400 emprendimientos, así como a empresas líderes como Meta, Lenovo y Quantumm.

La Consumer Technology Association (CTA), organizadora del evento, espera que la edición del 2026 supere los 142 mil 465 asistentes registrados en el 2025, lo que representó un aumento del 2.7 por ciento con respecto del 2024.