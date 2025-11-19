Gemini 3: así es el nuevo modelo de IA “más inteligente” de Google

Medios internacionales reportaron que el pasado martes 18 de noviembre Google lanzó una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial (IA). Según la compañía, podría tratarse de su herramienta “más inteligente” hasta la fecha y del modelo más avanzado del mundo en comprensión multimodal.

Gemini 3 es capaz de procesar texto, imágenes, audio y video de forma simultánea, además de actuar como un agente digital capaz de crear aplicaciones bajo demanda, explicó Koray Kavukcuoglu, jefe de inteligencia artificial de Google, citado por la prensa internacional.

El modelo estará disponible desde este mismo día para usuarios y desarrolladores en Estados Unidos. Según la empresa, sus productos de IA ya alcanzan alrededor de 650 millones de usuarios al mes, mientras que más de dos mil millones acceden a la tecnología de forma predeterminada mediante el buscador de Google.

Google añadió que las herramientas de codificación mejoradas de Gemini 3 Pro incluyen visualizaciones más avanzadas y capacidades ampliadas para desarrolladores.

Diseño de Gemini 3

La herramienta está diseñada para captar profundidad y matices, señaló Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet. De acuerdo con la compañía, Gemini 3 ofrecerá una experiencia interactiva capaz de facilitar el aprendizaje en prácticamente cualquier tema.

"Gemini 3 también es mucho mejor para comprender el contexto y la intención detrás de tu solicitud, por lo que obtienes lo que necesitas con menos insistencia", afirmó Pichai en un comunicado.

Según Pichai, Gemini es uno de los mayores proyectos científicos en la historia de Google. “La visión general creada por IA cuenta ahora con 2 mil millones de usuarios mensuales”, señaló.

El directivo también destacó que alrededor de 13 millones de desarrolladores han creado contenido con sus modelos generativos. Pichai reiteró que la compañía busca llevar capacidades avanzadas de IA a escala global de manera cada vez más rápida, con un enfoque integral y diferenciado.

“Desde nuestra infraestructura líder, hasta nuestra investigación, modelos y herramientas de clase mundial, pasando por productos que llegan a miles de millones de personas en todo el mundo”, puntualizó.