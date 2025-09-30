Cómo hacer una sesión de fotos como de estudio profesional con inteligencia artificial

En redes sociales, se ha extendido la tendencia de modificar fotografías con la ayuda de la inteligencia artificial. Hace algunos meses, la tendencia eran las animaciones estilo Studio Ghibli, pero ahora se popularizó compartir fotografías profesionales, como si se hubieran tomado en un estudio.

Según La Nación, esta tendencia le permite a cualquier persona obtener un retrato profesional, con iluminación, escenarios y poses que asimilan el trabajo de fotógrafos profesionales. Destacan que pueden ser retratos clásicos o tomas más creativas, con ramos de flores o pasteles de cumpleaños.

Por otro lado, el medio reporta que fotógrafos profesionales han opinado que la inteligencia artificial no puede reemplazar el trabajo que realizan en un estudio.

Este tipo de fotografías son generadas vía Gemini, de Google, con la tecnología de Nano Banana. Para crear este tipo de imágenes, hay que seguir los siguientes pasos:

En un navegador, ingresar a Gemini y cargar una fotografía donde se vea claramente el rostro.

Escribar el prompt elegido, detallando las características que la fotografía debe tener, como características f´ísicas, objetos extra y poses.

Descargar la imagen generada.

Advertencias de seguridad digital

Hace algunos meses, se viralizó la tendencia de generar imágenes al estilo animado de Studio Ghibli con el generador de imagen del modelo GPT-4o de OpenAI. Previo al lanzamiento de GPT-5o, según información de Newsweek, este modelo tenía una fluidez visual capaz de generar imágenes coherentes y sensibles al contexo que se solicitaba.

Durante semanas, las redes sociales se inundaron de este tipo de animaciones. No obstante, los expertos y críticos lanzaron advertencias sobre esto.

Vía Newsweekk, Luiza Jarovsky, cofundadora de aitechprivacy.com, mencionó que hay variadas preocupaciones de privacidad al compartir fotografías con la inteligencia artificial. En sus redes sociales, escribió que enviar fotos y rostros a ChatGPT le da a OpenAI acceso fácil y gratuito a facciones de personas para refinar sus modelos generativos. Defendió que, al compartir fotografías, las personas dan su consentimiento para que OpenAI procese el contenido de ellas, que representa un fundamento jurídico distinto.

En ese momento, un portavoz de OpenAI compartió con Newsweek que la mpresa ha minimizado la recopilación de información personal. Destacó que la intención es que la inteligencia artificial aprenda sobre el mundo en general, no sobre personas específicas. Añadió que, en ChatGPT, los usuarios pueden controlar la información que comparten. Pueden eliminarla del historial o negarse a que su contenido se utilice para entrenar sus modelos.