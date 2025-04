¿Cuáles son los riesgos de subir una foto a ChatGPT para convertirla al estilo Studio Ghibli?

Luego de que la empresa OpenAI lanzara su última actualización en ChatGPT, que permitía a los usuarios convertir sus fotos en ilustraciones con el estilo de reconocidos estudios de animación, como el japonés Studio Ghibli, las redes sociales se inundaron de este tipo de fotografías, pero también se abrió paso al debate.

La tendencia se volvió tan masiva que los usuarios transformaban sus fotografías, memes o momentos históricos en personajes de Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro. Incluso el CEO de OpenAI, Sam Altman, adoptó una versión “Ghibli” de sí mismo como foto de perfil en X.

we are launching a new thing today—images in chatgpt!



two things to say about it:



1. it's an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we… — Sam Altman (@sama) March 25, 2025

El proceso es sencillo: los usuarios cargan una imagen en ChatGPT y solicitan que sea transformada al estilo del estudio japonés. En cuestión de segundos, la herramienta devuelve una versión animada con los rasgos característicos de las películas de Hayao Miyazaki: ojos grandes, fondos detallados y una paleta de colores vibrantes.

Muchos usuarios han defendido esta tendencia, argumentando que “solo son imágenes”, mientras que otros hacían énfasis en la ética de crear arte con inteligencia artificial (IA). Sin embargo, lo que comenzó como un juego creativo derivó en advertencias sobre derechos de autor, los límites éticos de la IA y la privacidad de los usuarios, quienes voluntariamente están subiendo fotografías muy personales a esta plataforma.

¿Qué hace ChatGPT con las imágenes que subimos?

Al subir una imagen a ChatGPT, muchos usuarios no son conscientes de que están aceptando —aunque sea implícitamente— las políticas de OpenAI, que incluyen cláusulas sobre el procesamiento de datos personales.

Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, al cargar una foto en la plataforma, se otorga a la empresa un consentimiento explícito para utilizar esa información, lo que le da mayor libertad que si simplemente extrajera imágenes de internet bajo el argumento de “interés legítimo”.

Esto significa que, aunque OpenAI asegura que no almacena las fotos de forma permanente, los datos podrían ser utilizados para mejorar sus modelos de inteligencia artificial.

Además, si la imagen subida contiene información sensible —como rostros reconocibles, ubicaciones o detalles personales— existe el riesgo de que estos queden expuestos o sean analizados por el sistema. El propio ChatGPT admite este peligro cuando se le consulta directamente.

Aunque el chatbot de IA afirma que la plataforma está diseñada para proteger la privacidad, recomienda evitar compartir contenido que pueda comprometer la seguridad del usuario.

Esto sin mencionar que existe el riesgo de que las imágenes generadas puedan ser malinterpretadas o utilizadas de manera incorrecta. Aunque OpenAI no las almacene, nada impide que otros usuarios las descarguen y las distribuyan sin contexto, lo que podría derivar en situaciones de suplantación de identidad o incluso deepfakes.

Según mencionó recientemente en una nota publicada sobre cómo funciona la IA en la ciberseguridad, “debemos tener mucho cuidado con cómo usamos la inteligencia artificial, porque la podrían utilizar para mal”, y es allí donde entra el papel de la ciberseguridad, que “nos ayuda a prevenir”, agrega.

¿Puede la IA crear imágenes al estilo del Studio Ghibli?

Hayao Miyazaki, director actual de Studio Ghibli, en el documental Hayao Miyazaki: The One Who Never Ends, calificó el arte generado por algoritmos como “una ofensa a la vida misma”, defendiendo el trabajo artesanal y la autenticidad en la animación.

“Quien sea que cree esto —arte generado con IA— no tiene ni idea del dolor ni de nada. Estoy profundamente repugnado. Si de verdad quieren hacer cosas asquerosas, sigan con ello. Nunca querría incorporar este tipo de tecnología en mi trabajo. Siento profundamente que esto es un insulto a la vida misma”, mencionó en esa ocasión, rechazando públicamente la creación de arte con inteligencia artificial.

Studio Ghibli co-founder Hayao Miyazaki is currently trending on Twitter X for his reaction to seeing an AI-generated animation in 2016:



“I am utterly disgusted […] I strongly feel that this is an insult to life itself.”

pic.twitter.com/zpbvJ6i21n — ToonHive (@ToonHive) March 27, 2025

Esta controversia llevó a OpenAI a implementar restricciones en ChatGPT, ya que, poco después de que la tendencia se volviera masiva, muchos usuarios comenzaron a recibir mensajes de error al intentar generar imágenes con referencias directas a Ghibli.

Sin embargo, si bien la empresa no ha confirmado un bloqueo explícito, la medida parece responder a la delgada línea entre la inspiración y la apropiación de un sello artístico protegido.

Esto sin mencionar que Joanne Jang, una de las jefas del modelo de comportamiento de la empresa, compartió un comunicado en sus redes sociales, que fue reposteado por la cuenta oficial de OpenAI, en donde alentaba a los usuarios a seguir compartiendo sus creaciones, ya que, según escribió, “los empleados del laboratorio de IA no deben ser los árbitros de lo que la gente debe y no debe crear”.

// i lead model behavior at openai, and wanted to share some thoughts & nuance that went into setting policy for 4o image generation.



features capital letters (!) bc i published it as a blog post:



--

This week, we launched native image generation in ChatGPT through 4o.



It was… — Joanne Jang (@joannejang) March 27, 2025

Consejos para usar IA de manera segura

Antes de subir una foto a ChatGPT o cualquier otra plataforma de IA, es importante considerar medidas básicas de seguridad. José Amado, gerente de la práctica de identidades digitales en Sistemas Aplicativos (SISAP), recomienda evitar compartir imágenes con información personal sensible, además de utilizar herramientas de cifrado y habilitar la autenticación en dos pasos en las cuentas vinculadas a estos servicios.

Además, vale la pena leer las políticas de privacidad de las plataformas, aunque suelen ser extensas y complejas. De esta manera, sabrá cómo las empresas utilizarán sus datos.