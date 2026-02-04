Gemini: así funciona la nueva inteligencia personal de Google que integra todas sus aplicaciones

Una de las herramientas de inteligencia artificial más destacadas es Gemini de Google, una plataforma que actualmente se encuentra entre las más utilizadas, junto con ChatGPT. En un nuevo avance de esta tecnología, Google ha presentado la Inteligencia Personal de Gemini, una herramienta que, desde la globalización de la información, busca brindar una mejor respuesta.

El asistente tendrá la capacidad de conectarse entre las aplicaciones de Google, lo que le permitirá organizar los datos de cada usuario y analizar mejor las respuestas relacionadas con actividades, correos, fotos, y hacerlo desde un lenguaje natural.

El objetivo de Google es optimizar la interacción del usuario con la información almacenada en su dispositivo móvil y en las herramientas que utiliza a diario, para mejorar la búsqueda de datos.

Con el mensaje “Inteligencia personal: conecta las aplicaciones de Google para disfrutar de una experiencia Gemini más personal”, la compañía invita a los usuarios a sumarse a esta experiencia, asegurando que el asistente podrá conocer al usuario y navegar por él.

A través de su página, Google destaca que esta Inteligencia Personal surge de peticiones hechas por los propios usuarios, quienes ahora podrán conectar sus aplicaciones de Google con “un solo toque”. Por ahora, su versión beta en Estados Unidos da un paso hacia una experiencia más personal, proactiva y potente.

Según la empresa, esta herramienta “conecta de forma segura la información de apps como Gmail y Google Fotos para que Gemini sea excepcionalmente útil”.

Para la empresa desarrolladora, esta tecnología tiene dos puntos fuertes: razonar con fuentes complejas y extraer detalles específicos, lo que le permite interpretar correos, fotografías y ubicaciones para localizar la información solicitada y hacer recomendaciones.

¿Cómo funciona la Inteligencia Personal de Gemini?

Google resalta que esta herramienta prioriza la privacidad de los usuarios. Por ello, cada persona deberá activar esta opción en cada aplicación que desee vincular, de modo que la inteligencia artificial pueda analizar la información y responder de forma personalizada.

Como parte de su desarrollo, el asistente presentará en cada consulta los datos de los cuales se origina la respuesta, para que el usuario pueda verificar su autenticidad. Asimismo, se permitirá corregir errores y aportar información adicional.

Gemini es la herramienta de IA de Google. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medidas de seguridad de la Inteligencia Personal de Gemini

Una de las principales inquietudes al usar herramientas de inteligencia artificial es la privacidad y conservación de los datos. Google asegura que mantendrá la información segura y bajo el control del usuario.

La compañía indica que, respetando la privacidad, esta herramienta no utilizará los datos para entrenar modelos globales, sino que el análisis se hará únicamente para generar respuestas personalizadas.

Otra de sus ventajas es que el usuario podrá revocar los permisos en cualquier momento, lo que garantiza la protección de información sensible.

“Nuestro objetivo es mejorar tu experiencia, manteniendo tus datos seguros y bajo tu control. Gemini, diseñado pensando en la privacidad, no se entrena directamente con tu bandeja de entrada de Gmail ni con la biblioteca de Google Fotos. Nos entrenamos con información limitada, como indicaciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo, para mejorar la funcionalidad con el tiempo”, aclara Google.

La Inteligencia Personal permite ajustar la configuración, desconectar las aplicaciones de Google o eliminar el historial de chat en cualquier momento.

¿Cómo se puede probar la Inteligencia Personal de Gemini?

Hasta la fecha, la herramienta se encuentra en una versión beta, disponible únicamente en Estados Unidos, para los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra. Esto se debe a que la empresa desea probar su funcionamiento antes de lanzarla a otros países y al plan gratuito.