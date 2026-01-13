¿Por qué Apple eligió a Gemini? Los fallos de Siri y los estándares de calidad inclinaron la balanza hacia la IA de Google

La empresa tecnológica multinacional estadounidense Apple habría concretado una alianza con Google, como parte de su estrategia para mejorar su asistente virtual, según se anunció el pasado 12 de enero.

Medios internacionales destacan que Apple buscaría utilizar los modelos de lenguaje del sistema Gemini para integrarlos a Siri, lo que permitirá potenciar las funciones de la inteligencia artificial (IA) en la próxima generación de Apple, según Excélsior.

El gigante tecnológico pretende optimizar sus capacidades de IA a finales de año en diversos aspectos de su sistema. Según el comunicado, “Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google”, con lo que busca impulsar las funciones de Apple Intelligence.

Apple busca, con ello, una versión más personalizada de Siri, ya que, según su análisis, la IA de Google posee una base más sólida para los modelos de fundación de esa institución.

El comunicado publicado por Google destaca que “Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo los estándares de privacidad líderes de Apple en la industria”.

Este cambio representa un giro significativo para Apple, resalta Excélsior, ya que la empresa “ha desarrollado su propia tecnología y ha evitado depender de plataformas externas para sus servicios centrales”.

Medios internacionales también informaron que, previo a esta alianza entre dos gigantes tecnológicos y rivales por los sistemas Android e iOS, Apple habría considerado asociaciones con Perplexity, OpenAI y Anthropic.

En agosto del 2025, la noticia se habría filtrado a través de Mark Gurman, considerado una de las fuentes más confiables en materia de filtraciones relacionadas con Apple. Esta decisión se habría derivado de una crisis arquitectónica que afectaba a Siri desde hace años y que, según el portal Applesfera, habría alcanzado un punto de no retorno.

En su conferencia WWDC 2024, Apple anunció con entusiasmo una nueva versión de Siri potenciada con inteligencia artificial generativa, capaz de entender el contexto personal de los usuarios. Sin embargo, al llegar los dispositivos al mercado en el 2025, las funciones prometidas no se cumplieron.

La compañía tuvo que reconocer públicamente que las mejoras no alcanzaban sus estándares de calidad y decidió retrasar su lanzamiento indefinidamente. “Esto no funciona con la fiabilidad suficiente para ser un producto de Apple”, admitió Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software, según Infobae.

De acuerdo con medios internacionales, para marzo del 2025 Apple trabajaba en dos versiones arquitectónicas con el fin de entregar una Siri más inteligente. Aunque lograron una versión funcional, esta no cumplía con los niveles de fiabilidad exigidos por la empresa.

Problemas técnicos y decisiones estratégicas

El País destaca que el enfoque inicial de Apple —una arquitectura híbrida entre el Siri original y un motor de IA local, sin depender de la nube— resultó inestable e ineficiente. Integrar modelos generativos en una estructura antigua y limitada fue más difícil de lo previsto.

Mark Gurman (Bloomberg) y otros medios coinciden en que la integración entre el código heredado de Siri y la nueva IA generativa fue problemática. Apple concluyó que debía reconstruir Siri desde cero, sobre una base moderna.

La compañía ha priorizado la privacidad de los usuarios, apostando por ejecutar los modelos de IA directamente en el dispositivo en lugar de depender de servidores externos. Esta decisión ha implicado retrasos, pues Apple exige que sus productos funcionen “perfectamente” antes de lanzarlos, según destacaron medios internacionales.