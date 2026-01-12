Los detalles del Iphone Fold, el supuesto teléfono de Apple que tendrá pantalla desplegable

Los nuevos productos de Apple siempre generan expectativa, sobre todo ante rumores sobre sus supuestas características y modalidades.

Ahora, la emoción gira en torno al, supuestamente llamado, iPhone Fold, la aparente nueva incorporación de Apple, que contará, al igual que los dispositivos de Samsung, con una pantalla desplegable.

Este teléfono ha despertado expectativas por una serie de filtraciones atribuidas a la feria tecnológica CES, en Las Vegas, y podría incorporar una característica que, en teoría, marcaría un avance relevante: una pantalla sin pliegue visible.

Medios tecnológicos como 9to5Mac señalan que Samsung, al parecer de manera accidental, habría mostrado un “prototipo” de una pantalla OLED “antiarrugas”, que estaría destinada al teléfono de Apple.

La pantalla desplegable estaría fabricada, según esos medios, por Samsung Display, responsable también de dispositivos como el Galaxy Z Flip y el Fold 7.

✨ Apple prépare un écran plus fin et plus lumineux



L’iPhone Fold inaugurera une nouvelle technologie OLED sans polariseur.



➡️ Plus de lumière, moins d’épaisseur.



💬 Cette évolution vous semble-t-elle vraiment utile ?#Apple #iPhoneFold #Écran #Innovation #Tech pic.twitter.com/F6HwBZh3FS — Applemag.fr (@Applemagoff) January 12, 2026

En redes sociales han empezado a circular imágenes y videos en los que, supuestamente, aparece el iPhone Fold, que tendría una pantalla más grande, más ancha que alta, según las filtraciones.

Aunque no se conocen detalles técnicos ni fecha de lanzamiento, se prevé que puedan revelarse más aspectos del iPhone Fold durante la Conferencia para Desarrolladores de Apple, que se llevó a cabo en junio del 2025.

Apple iPhone Fold

Leaked CAD renders suggest Apple’s first foldable may launch in late 2026 with the iPhone 18 series. Rumored 7.6–7.8″ inner display, ~5.5″ cover screen & near crease-free panel by Samsung Display. #TechNews



Not official – leaks & rumors only. pic.twitter.com/YYu1nGlHUO — Tech Pakistan Official (@TechPakistanOf1) January 12, 2026

Sin embargo, una de las principales novedades de este teléfono sería la composición y el proceso de fabricación del panel OLED, sobre todo ante rumores del lanzamiento de otro dispositivo de Samsung, el Galaxy TriFold, que contaría con dos pliegues.

Lea también: iOS 26 permite controlar el iPhone con gestos faciales y movimientos de cabeza: ¿Cómo activar esta personalización?