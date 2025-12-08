iOS 26.2: estas serían las nuevas funciones que traería la nueva actualización de Apple en diciembre

Apple podría lanzar, a mediados de diciembre, la última actualización del año: la denominada iOS 26.2 traería nuevas funcionalidades a los dispositivos iPhone, enfocadas, según varios rumores, en mejorar la productividad e implementar herramientas basadas en inteligencia artificial.

Existe incertidumbre sobre las novedades que incluiría esta actualización, y muchos portales tecnológicos han enumerado algunas funciones, de acuerdo con insiders que presuntamente mantienen contacto con Apple.

El portal tecnológico MacRumors enumera las siguientes novedades que podría incluir iOS 26.2:

Alarma recordatoria

La aplicación “Recordatorios”, donde se anotan pendientes, compromisos o alertas, podría añadir una alarma sonora, con lo que dejaría de depender únicamente de notificaciones.

Liquid Glass

Desde el aspecto visual, iOS 26.2 ofrecería nuevas opciones para personalizar la pantalla de bloqueo, como ajustar el efecto Liquid Glass, a fin de mejorar la lectura de elementos como la hora o los widgets.

New features are coming to your iPhone with iOS 26.2. pic.twitter.com/eK9jTlqMI5 — Beta Profiles (@BetaProfiles) December 8, 2025

Destellos para notificaciones

Se presume que la actualización incorporará alertas luminosas: una opción para que el teléfono emita una luz cuando esté boca arriba al recibir una notificación.

Códigos en AirDrop

Esta función permitiría compartir archivos con personas fuera de la lista de contactos mediante códigos temporales válidos durante 30 días.

According to a recent leak, the launch of iOS 26.2 on iPhone is imminent, potentially as early as today



The anonymous leaker, known for their accurate information on iOS releases, shared two numbers: 23C52 and 23C54. The RC also bore the reference 23C52, reinforcing the idea… pic.twitter.com/j8NaAclxoB — AppleDrop (@TheAppleDrop) December 8, 2025

IA en pódcast

La aplicación de Pódcast podría integrar funciones basadas en inteligencia artificial para detectar momentos relevantes de los contenidos y generar capítulos automáticamente. También permitiría identificar menciones a otros programas y generar enlaces temporales.

Organización de juegos

iOS 26.2 incluiría una opción para clasificar los juegos instalados según su peso en almacenamiento, lo que facilitaría ubicar aquellos con mayor rendimiento.

CarPlay

En el sistema Apple CarPlay, la nueva versión permitiría ocultar contactos anclados sin necesidad de modificar la configuración desde el menú principal.

Lea también: iOS 26 permite controlar el iPhone con gestos faciales y movimientos de cabeza: ¿Cómo activar esta personalización?