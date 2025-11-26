Cómo aprovechar al máximo la cámara de su nuevo celular

Ahora que los teléfonos disponen de varias cámaras con resoluciones de 48, 50 o incluso 200 megapíxeles, el software de la cámara también se ha vuelto más complejo, con controles y funciones más precisas. Algunos incluso cuentan con el poder de la inteligencia artificial.

Si aún no se ha familiarizado con la actualización más reciente de la aplicación o acaba de estrenar el teléfono, a continuación le explicamos cómo encontrar las herramientas que le permitirán crear las mejores fotos y videos. (Nota: Las opciones varían según el modelo de teléfono. Los ejemplos aquí se hicieron con un iPhone 17 Pro Max y un Google Pixel 10 Pro).

Cámara de iOS de Apple

Apple rediseñó la aplicación Cámara integrada en su iPhone este año con su sistema operativo más reciente, iOS 26, por lo que el primer paso podría ser averiguar dónde quedaron todas las funciones.

En la parte inferior central de la pantalla, ahora hay dos botones: Vídeo y Foto. Al pulsar cualquiera de ellos, aparece un menú emergente.

Pulse Foto para ajustar la exposición, la relación de aspecto, el flash y otros parámetros de las imágenes. Pulse Video para ver los ajustes de velocidad de fotogramas, resolución y otros controles. (También puede acceder a estos controles desde la pequeña fila de iconos de la esquina superior derecha de la pantalla).

En el menú Foto, puede elegir un filtro de “estilo” fotográfico para aplicarlo a la foto que va a tomar, como colores vibrantes, o blanco y negro. Los ajustes del temporizador de la cámara también están ahí, para que pueda establecer un retardo del obturador y salir en la foto de las vacaciones familiares.

¿Se preguntas dónde están las opciones de fotos panorámicas, retratos, videos, cámara rápida y otros modos de disparo? Arrastre el dedo sobre Video o Foto para ver el menú de modos.

Puede seguir cambiando de objetivo si toca los números de la parte inferior de la ventana que corresponden a los objetivos gran angular, principal y teleobjetivo. El icono de la flor sigue indicando el modo macro para primeros planos extremos.

En el iPhone 16 y modelos posteriores, puede hacer un acercamiento con el botón de control de la cámara, situado en la parte inferior derecha del teléfono. Pulse y deslice el dedo por las opciones del objetivo, o pulse dos veces el botón Control de Cámara para acceder rápidamente a Estilos, Exposición y otros ajustes.

Puede personalizar el botón de Control de la cámara, así como otras funciones; tan solo tiene que ir a Ajustes y seleccionar Cámara. En los ajustes de la Cámara, puede elegir la resolución que prefiera para sus fotos y videos, y el objetivo predeterminado que se utilizará al abrir la aplicación, e incluso optar por un aviso de limpieza del objetivo cuando el software detecte una mancha.

Y si tiene un par de audífonos AirPods de Apple de última generación conectados a su iPhone, vaya a la pantalla principal de Ajustes y toque AirPods para acceder a los controles relacionados con la cámara. Con ellos, puede usar el control táctil ubicado en el extremo del auricular para tomar una fotografía, iniciar un video o utilizar los AirPods como micrófono de grabación.

Cámara Pixel de Google

La aplicación Cámara del celular Pixel de Google también se actualizó este año, aunque algunas características solo funcionan en los teléfonos Pixel más recientes de Google, como la herramienta Camera Coach en los modelos Pixel 10 Pro que utiliza el software Gemini AI de la compañía para hacer sugerencias de composición. (¿No tiene un Pixel? Muchos fabricantes de teléfonos Android tienen su propio software y guías, como la aplicación de cámara de Samsung para sus dispositivos Galaxy y la aplicación Moto Camera 3 de Motorola).

La aplicación Cámara de Pixel muestra la mayoría de sus controles en pantalla —como los que permiten seleccionar un modo de disparo— cuando toca el icono de la cámara o la videocámara en la parte inferior. El icono de la esquina inferior derecha de la pantalla contiene controles manuales para los ajustes, como la exposición, el enfoque y la velocidad de obturación.

Toque el icono Ajustes en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la Cámara para acceder a los controles General y Pro, que varían en función del modo de disparo seleccionado y del modelo de Pixel. La pestaña Pro tiene opciones para la resolución de la imagen, el tipo de archivo y la selección del objetivo. Toque el icono de los tres puntos para acceder a ajustes adicionales, como fotografía nocturna, mejora del color y aviso de lente sucio.

El temporizador está incluido en los ajustes generales, pero una alternativa para los retratos de grupo es la función “Añadirme”. Esta función le permite tomar dos versiones de una foto de grupo, incluida una en la que aparece usted, y luego fusionar ambas imágenes en una sola toma.

Si no sabe qué sirve un modo o una función, seleccionealo y toque el icono con el signo de interrogación en la esquina superior derecha para obtener más información.

Tanto Google como Apple tienen guías en línea para sus aplicaciones de cámara, y en internet nunca faltan consejos para los fotógrafos digitales que quieren aprender más.

Experimentar con los ajustes de la cámara toma su tiempo, pero al final le da más conocimiento y poder sobre el aspecto de tus fotos, y puede ahorrarse tiempo de edición más adelante.