Así son las fotos inéditas que Jennifer Aniston publicó con su novio Jim Curtis

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Así son las fotos inéditas que Jennifer Aniston publicó con su novio Jim Curtis

La actriz Jennifer Aniston compartió imágenes junto a Jim Curtis y se hacen virales.

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La actriz y productora ejecutiva estadounidense Jennifer Aniston publicó imágenes con su nueva pareja Jim Curtis. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

La actriz y productora ejecutiva estadounidense Jennifer Aniston publicó imágenes con su nueva pareja Jim Curtis. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

La actriz Jennifer Aniston confirmó en el 2025 su relación con el entrenador e hipnoterapeuta Jim Curtis.

La actriz publicó recientemente más imágenes junto a personas cercanas, sus mascotas y su nueva pareja, en las que se les observa abrazados. "¡Domingo de descarga!", expresa en la publicación Aniston, quien tiene más de 44 millones de seguidores.

Uno de los comentarios que resaltaron es el de Katy Perry, quien expresó: "Almas gemelas en el #9", el número de imagen en el que se ve a la pareja. La publicación tiene más de un millón de interacciones.

Medios internacionales aseguran que Aniston y Curtis se habrían conocido mediante amigos en común, pero los rumores sobre su relación cobraron fuerza desde julio del 2025.

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Jim Curtis se ha dedicado durante más de 20 años al campo del bienestar y la salud mental.

Curtis ha estado involucrado en empresas como WebMD, Everyday Health y el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN).

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(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

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También es hipnoterapeuta; es decir, utiliza la hipnosis terapéutica para inducir un estado de concentración profunda y relajación.

Jennifer Aniston junto a su pareja Jim Curtis en la última publicación. (Foto Prensa Libre: IG Jennifer Aniston)

Infobae rescata una entrevista que Today tuvo con Curtis; en esa ocasión ofreció detalles sobre el inicio de su vínculo.

“Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos simplemente a conversar. Tomó mucho tiempo. Hablamos durante mucho tiempo y nos volvimos cercanos”, recordó.

"Jim es relajado, pero también enfocado y con determinación. Hace las cosas de una manera muy tranquila. Aporta buena energía, y eso es algo que Jen ama. Jen puede ser muy tipo alfa y asumir muchas cosas. Él es muy estable y con los pies en la tierra. No es una persona estresada ni de alta intensidad, y ese equilibrio funciona bien para ella”, dijo una fuente cercana a la pareja a People.

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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