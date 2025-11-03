Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de Jennifer Aniston y cómo la actriz lo dio a conocer

Luego de varios meses de rumores y especulaciones, la actriz Jennifer Aniston confirmó su relación con el entrenador e hipnoterapeuta Jim Curtis.

La noticia trascendió el pasado 2 de noviembre, cuando la actriz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que le dedicaba unas palabras a Curtis, dado que fue su cumpleaños.

La actriz publicó su primera fotografía junto a su nueva pareja, la cual generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes la felicitaron por volver a estar en una relación amorosa.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro", fue el mensaje de Aniston en sus redes sociales, donde obtuvo más de un millón de reacciones en Instagram y más de 7 mil comentarios de sus seguidores y otras celebridades.

Los seguidores de la actriz se mostraron contentos, dado que Aniston no había formalizado ninguna relación desde el 2018, cuando se divorció del actor Justin Theroux tras tres años de matrimonio.

Varios medios de entretenimiento aseguran que Aniston y Curtis se habrían conocido mediante amigos en común, pero los rumores sobre su relación cobraron fuerza desde julio del 2025.

Estos se incrementaron cuando, aparentemente, fueron vistos juntos durante un viaje a Mallorca, España. Además, el entrenador habría comenzado a seguir a la actriz y a reaccionar a varias de sus publicaciones.

¿Quién es Jim Curtis?

Según su página web oficial, Jim Curtis se ha dedicado durante más de 20 años al campo del bienestar y la salud mental.

Curtis ha estado involucrado en empresas como WebMD, Everyday Health y el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN).

También se presenta como hipnoterapeuta y afirma que ayuda a "liberar a las personas del dolor y alcanzar su máximo potencial".