Jennifer Aniston adelanta sorpresas y desafíos en la cuarta temporada de The Morning Show

Recordada mundialmente por interpretar a Rachel Green, Jennifer Aniston explora una nueva faceta actoral, en una versión más emocional y compleja que la que ofreció en la comedia de los años noventa. La actriz destaca que, en esta nueva temporada, su personaje enfrenta situaciones intensas, lo que la ha llevado a desplegar una actuación más madura.

Aniston reveló a la revista People que filmar la serie es "una bestia", debido a sus múltiples aristas artísticas. La cuarta temporada, que se estrenará en Apple TV+ el 17 de septiembre de 2025, no solo la tiene como protagonista, sino también como productora ejecutiva, lo que le ha supuesto un doble reto profesional.

Según detalló a People: “The Morning Show es una bestia de filmar. Es compleja, es complicada, es emocional, aborda muchos temas y eventos actuales, así que, digamos, no es Friends”, aseguró.

Esta producción “exige mucho”, tanto por la complejidad de la trama como por las exigencias del personaje y su labor como productora, rol en el que participa activamente en cada aspecto del programa. En ese sentido, Aniston destacó el respaldo del equipo que conforma The Morning Show.

La cuarta temporada introducirá nuevos conflictos mediáticos desarrollados en 10 episodios que se emitirán cada miércoles, finalizando el 19 de noviembre.

Entre los temas que abordará están la política, las deepfakes, las conspiraciones y la injerencia de intereses corporativos, aspectos que conducirán la trama a escenarios más tensos en Estados Unidos, marcado por la polarización, según destacó Infobae.

Gracias a su interpretación como Alex Levy, Aniston ha recibido múltiples nominaciones y premios, consolidando este papel como uno de los más destacados de su carrera. Ella misma ha calificado la filmación como “una de las más demandantes” que ha enfrentado.

En cuanto a la nueva entrega, adelantó que la temporada se encuentra en posproducción y que estará cargada de suspenso, lista para verse a partir de septiembre.

Aunque no reveló si The Morning Show continuará con una quinta temporada, se dio a conocer que Jennifer Aniston participará en un nuevo proyecto para Apple TV+, en el que se adaptará a la pantalla el libro I'm Glad My Mom Died (Me alegra que mi madre haya muerto), de Jennette McCurdy.

En esta producción, que aborda los desafíos que McCurdy enfrentó en su infancia dentro del mundo del espectáculo, Aniston interpretará a Debra McCurdy, madre de la autora. El personaje es retratado como una mujer narcisista que se aprovecha de la fama de su hija.