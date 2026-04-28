“House of the Dragon” temporada 3: fecha de estreno y primer tráiler oficial

House of the Dragon estrenará su tercera temporada el 21 de junio del 2026, a las 21 horas (20 horas en Guatemala). Y, con el anuncio de la fecha de estreno, HBO también difundió el primer adelanto de esta temporada.

La historia está inspirada en el libro Fire & Blood (2018), de George R. R. Martin, cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos del fenómeno histórico de Game of Thrones. La serie se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

La segunda temporada concluyó con un encuentro entre Rhaenyra y Alicent, que abre una posible vía para facilitar el acceso al trono.

Los avances de la tercera temporada muestran el enfrentamiento por el control del Trono de Hierro, la continuidad de la disputa por la sucesión dentro de la familia y la situación de Aegon (Tom Glynn-Carney), quien muestra su intención de matar a su hermano Aemond (Ewan Mitchell) o “morir en el intento”.

“Ahora tienes un poder que ningún hombre ha ejercido. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre, sin fin”, dice Daemon Targaryen (Matt Smith) a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en una de las primeras escenas del tráiler.

Ryan Condal, showrunner de la serie, adelantó que esta nueva temporada marcará un cambio en el desarrollo de la narrativa y avanzará hacia una fase de enfrentamiento conocida como la Danza de los Dragones, eje central de la historia.

“No habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar”, dice Rhaenyra al final del adelanto lanzado el lunes 27 de abril del 2026.

La tercera temporada de House of the Dragon se estrenará el 21 de junio del 2026, a las 20 horas en Guatemala. Podrá verse en la plataforma de streaming HBO.