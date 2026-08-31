Julie Andrews anuncia su retiro del cine y rechaza volver como la reina Clarisse Renaldi en “El diario de una princesa 3”

Después de ocho décadas de trayectoria, la legendaria actriz británica Julie Andrews anunció su retiro del cine, a los 90 años, y confirmó que no participará en la tercera entrega de El diario de una princesa, de la cual era protagonista.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la artista, que interpretó a la reina Clarisse Renaldi en las dos primeras películas de El diario de una princesa, anunció que ya no participará en nuevos proyectos cinematográficos.

“Creo que, en realidad, estoy retirada”, expresó.

Agregó que, aunque guarda un profundo cariño por la película de Disney que se estrenó hace 25 años, decidió rechazar la oferta de participar en la tercera producción, pues considera que El diario de la princesa 3 puede funcionar sin su presencia como la reina Clarisse Renaldi.

Andrews dijo que ya no tiene el deseo de seguir haciendo películas y, en su lugar, dedicará su tiempo a nuevos proyectos, como escribir un libro o incursionar en el mundo del pódcast, por lo que no se alejará del todo del arte y la vida creativa.

Tras su decisión, Mia Thermopoli (Anne Hattaway), protagonista de la saga de El diario de una princesa, continuará sin su abuela, la reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), en la tercera película, que fue anunciada recientemente y estará bajo la dirección de Adele Lim.

Julie Andrews nació el 1 de octubre de 1935 en Surrey, Inglaterra. A los 10 años comenzó a cantar con su madre pianista y su padrastro cantante en su espectáculo de music hall.

En 1947 hizo su debut profesional como solista, interpretando un aria de ópera en Starlight Roof, una revista musical representada en el London Hippodrome. Luego, en 1954, debutó también en Broadway en la producción estadounidense de la popular parodia musical británica The Boy Friend.

En 1964 interpretó a la mágica y correcta niñera inglesa en Mary Poppins, de Disney, película que se convirtió en una de las más taquilleras de la compañía y le valió un Grammy y un Óscar a la artista.

En el 2001 y el 2004 dio vida a la reina Clarisse Renaldi en la primera y segunda películas de El diario de una princesa. Posteriormente, prestó su voz a reinas y otros personajes de varias películas animadas.