T-1000 en “Terminator 2”: Robert Patrick revela las exigencias físicas y mentales del personaje, 35 años después del estreno

Después de 35 años del estreno de Terminator 2: Judgment Day, Robert Patrick reveló la presión que vivió al interpretar al androide T-1000 en el filme y habló de la experiencia de trabajar junto a Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong.

En una entrevista con la revista People, el actor estadounidense recordó el trabajo y la concentración que representó coordinar su actuación con los efectos visuales y animatrónicos que requería su personaje.

“Sentía que estaba en mi propio pequeño mundo. Tenía mi pequeña isla y... era muy serio con esta lista de cosas que tenía que hacer para mantener al T-1000, así que no había muchas bromas de mi parte”, contó.

El T-1000 requería que Patrick mantuviera una forma particular de caminar, correr y mirar, por lo que su preparación física y mental se asemejó a la de un atleta.

“Obviamente, el papel es muy físico. Tenía una exigencia física muy grande. Pero había, ya sabes, una postura, una manera de unirlo todo. Tenía que haber una forma específica de correr, una forma específica de caminar, una forma específica de mirar”, explicó.

El desarrollo del personaje no solo dependía de su actuación, sino también de las indicaciones del director James Cameron, los efectos de Stan Winston, las imágenes generadas por computadora y otras técnicas utilizadas para el funcionamiento del T-1000.

“Intentar unir todo eso... había una presión que cualquiera en un deporte de equipo siente, como: no puedo decepcionar a todos, tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacerlo realmente bien”, recordó.

Para mantener esa concentración, evitar distracciones y no perder la sintonía con su personaje, Patrick prefería aislarse cuando estaba en el set y escuchar música industrial.

“Me aislaba y escuchaba mucha música industrial, ya sabes, Ministry, Skinny Puppy, Nine Inch Nails, y trataba de mantenerme concentrado en lo que tenía que ser. Así que no era muy sociable”, comentó.

Sin embargo, Patrick pudo interactuar con sus compañeros de reparto, entre quienes figuraban Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong.

“Arnold es un individuo increíblemente carismático. Me impresionó mucho mientras trabajábamos. Era un tipo muy cálido y generoso con los cumplidos, en la poca interacción que tuve con él”, contó.

De Hamilton recordó el compromiso que mantuvo la actriz al interpretar a Sarah Connor: “Realmente hizo un gran trabajo interpretando a una persona loca y, ya sabes, fue increíble”, indicó.

Además, recordó que Furlong, todavía adolescente, se mostró tranquilo en todo momento. “Me sorprendió lo sereno que estaba para tener 13 años y estar siendo lanzado a este entorno, porque yo estaba muerto de miedo, ya sabes, estaba como: ‘Dios mío. Espero que no me despidan, no puedo creer que esto esté pasando’. Así que solo puedo imaginar por lo que Eddie estaba pasando”, dijo.

Terminator 2: Judgment Day llegó a los cines en julio de 1991, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick. La producción volvió a proyectarse en Estados Unidos, del 28 de agosto al 3 de septiembre del 2026, para celebrar su 35 aniversario.