“Coyote vs. Acme” llega a los cines: reparto, historia y cómo logró estrenarse tras ser cancelada por Warner Bros

Luego de que Warner Bros. la había cancelado, la película Coyote vs. Acme finalmente se estrenó el pasado jueves 27 de agosto del 2026 en las salas de cine de todo el mundo, con una historia que se desarrolla entre la acción real y la animación.

“Después de que todos los productos fabricados por la Corporación ACME fallaran para Wile E. Coyote en su persecución del Correcaminos, el abogado Kevin Avery decide representarlo en una demanda contra ACME. Una creciente amistad entre los dos impulsará su determinación por ganar el caso al enfrentar a Buddy Crane, el intimidante jefe del antiguo bufete de Kevin, quien ahora representa a ACME”, señala la sinopsis de la producción.

El elenco protagónico está encabezado por John Cena, quien interpreta al abogado defensor de Acme Corporation, mientras que Will Forte da vida al letrado del Coyote. A ellos se suman Lana Condor, como la sobrina y asistente del abogado del Coyote, y Eric Bauza, quien presta su voz a Wile E.

La película lleva a la pantalla grande un concepto que nació del artículo humorístico Coyote vs. Acme, publicado por Ian Frazier el 19 de febrero de 1990 en The New Yorker, en el que Wile E. Coyote demanda a la Corporación Acme por la venta de productos defectuosos.

Los derechos del texto pasaron a Scott Rudin Productions en 1998. Luego, James Gunn presentó una propuesta a Warner Bros. en el 2015 y, cuatro años después, Dave Green fue anunciado como director del proyecto.

El rodaje de la parte de acción real comenzó en marzo del 2022 con los personajes animados, entre los que figuran Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Bird, Yosemite Sam y Porky Pig.

Sin embargo, en noviembre del 2023, Warner Bros. Discovery (WBD) anunció la cancelación del estreno, pese a que la producción ya había concluido y había sido bien recibida en sus primeras pruebas con espectadores.

WBD declaró el filme como baja fiscal, con una compensación de US$30 millones. La compañía decidió archivar la película en lugar de asumir el gasto de publicidad y distribución, aunque ya se habían invertido US$70 millones en la producción.

Días después comenzó una campaña que exigía que “liberaran” y “salvaran” Coyote vs. Acme, lo que hizo que WBD pusiera a la venta los derechos de distribución por un precio inicial de entre US$75 y US$80 millones, sin éxito.

Ketchup Entertainment logró cerrar un acuerdo por US$50 millones en marzo del 2025.

Coyote vs. Acme finalmente se estrenó el 27 de agosto del 2026 y recaudó US$15.5 millones con sus primeras proyecciones, con lo que se posicionó en el segundo lugar de la taquilla estadounidense, solo por debajo de Spider-Man: Brand New Day.

Además, el filme ha tenido una respuesta positiva de la audiencia, que lo calificó con “A” en CinemaScore, mientras que los críticos lo valoraron con 95% en Rotten Tomatoes.

“Coyote vs. Acme está finalmente, gloriosamente, en los cines ahora. Lo que significa una cosa: GANAMOS”, publicó el director Dave Green en sus redes sociales para celebrar el estreno.