“Spider-Man: Brand New Day” supera a “Titanic” y entra al top 4 de las películas más taquilleras de la historia

La nueva película Spider-Man: Brand New Day sigue rompiendo récords de taquilla y esta última semana ascendió al cuarto puesto entre las películas más taquilleras de la historia. Superó a Titanic (1997), que estaba en el quinto lugar, y a Ne Zha 2 (2025), que ocupaba el cuarto.

En los últimos días, la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland sumó otros 68 millones de dólares en todo el mundo, según datos del sitio Box Office Mojo, y ahora acumula una recaudación de 2.332 millones de dólares.

La cifra la llevó a los primeros puestos de la lista de los filmes más taquilleros de la historia. Ahora se encuentra solo por debajo de Avatar, Avengers: Endgame (Vengadores: Endgame) y Avatar: The Way of Water (Avatar: El sentido del agua).

El listado actualizado de las 10 películas más taquilleras de la historia es el siguiente:

Avatar (2009): 2.924 millones de dólares

Avengers: Endgame (2019): 2.799 millones

Avatar: El sentido del agua (2022): 2.334 millones

Spider-Man: Un nuevo día (2026): 2.332 millones

Ne Zha 2 (2025): 2.271 millones

Titanic (1997): 2.265 millones

Star Wars: The Force Awakens (2015): 2.071 millones

Avengers: Infinity War (2018): 2.052 millones

Spider-Man: No Way Home (2021): 1.921 millones

Zootopia 2 (2025): 1.867 millones

Además, en Estados Unidos y Canadá acumula 891 millones, lo que la ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia en esa región. Superó también a Avengers: Endgame (Vengadores: Endgame, 2019), que recaudó 858 millones, y quedó solo por debajo de Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la Fuerza, 2015), que reunió 936 millones de dólares.

Medios especializados prevén que Spider-Man: Brand New Day será la primera película en superar los mil millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, pues figura como el mayor éxito del año.

Por otro lado, The Odyssey (La odisea), de Christopher Nolan, es la segunda película más taquillera del 2026, con una recaudación de 1.552 millones de dólares: 563 millones en Norteamérica y 988 millones en el resto del mundo, tras siete semanas en cartelera.

El filme Coyote vs. Acme ha conseguido el segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, con una recaudación de 15.5 millones de dólares. La película logró estrenarse después de que Warner Bros. la cancelara en el 2023 para aprovechar una deducción fiscal. Este año fue rescatada y distribuida por Ketchup Entertainment, según señala Variety.

Otros filmes no han corrido con la misma suerte, como The Dog Stars (La Constelación del Perro), de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin, que debutó con 19 millones de dólares en todo el mundo tras su estreno el 20 de agosto del 2026.

Con información de EFE.