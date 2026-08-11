Tom Holland se convierte en el actor más rentable de la historia: sus películas más exitosas y quiénes le siguen en la lista

Tras los exitosos estrenos de Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea, el actor británico Tom Holland se convirtió en la estrella de Hollywood más rentable de la historia.

Ambas películas llegaron a los cines en julio del 2026 y, sumadas a las otras 22 películas en las que ha participado el artista, han llevado a Holland a la cima de las taquillas.

Datos recopilados por Infobae revelan quelas 24 películas en las que ha participado Tom Holland a lo largo de su trayectoria han recaudado alrededor de US$13.6 millones lo cual representa un promedio de US$548.1 millones por película y lo sitúa por encima del resto de los actores que integran el listado.

Las películas que más han recaudado en taquilla son aquellas en las que ha usado el traje de Spider-Man, su personaje estrella: Avengers: Endgame (2.8 millones de dólares), Avengers: Infinity War (2.052 mil millones), Spider-Man: Sin camino a casa (1.92 mil millones), Spider-Man: Un nuevo día (1.1 mil millones) y Spider-Man: Lejos de casa (1.1 millones de dólares).

A Holland le sigue el actor estadounidense Chris Pratt, quien suma 28 producciones, una recaudación que supera los US$14.1 millones y un promedio de US$522.7 millones por película.

Los artistas que destacan en el listado de actores más rentables son:

Tom Holland, con US$548.1 millones por película

Chris Pratt, con US$522.7 millones por producción

Zoe Saldaña, con US$468.7 millones por película

Vin Diesel, con US$430.1 millones por producción

Scarlett Johansson, con US$427.9 millones por película

Aunque Holland encabeza el listado cuando se calcula el promedio por película, el orden varía cuando se considera a los actores con mayor recaudación total: