Serenata de la Asunción 2026: todos los detalles del concierto gratuito con Mario Chang y María José Morales

En honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, se celebrará la XVIII edición de la tradicional Serenata de la Asunción, un concierto gratuito que contará con las voces de los esposos Mario Chang (tenor) y María José Morales (soprano), así como del barítono Ricardo Morales.

“Esta Serenata de la Asunción es muy especial porque ya llevamos 18 años consecutivos de celebrar esta tradición que es una ofrenda de amor y de música a la Virgen de la Asunción, nuestra patrona capitalina”, cuenta María José Morales.

En la primera parte de la gala, los tres cantantes interpretarán arias sacras y, en la segunda, se presentará la Misa Jazz, del autor estadounidense Steve Dobrogosz, una particular pieza con pianista solista que requerirá el traslado de un piano de cola a la Catedral Metropolitana, donde se celebrará el evento.

Bajo la dirección de Mario Nájera, Sergio Sosa y el argentino Agustín Iannizzotto, como director invitado, el concierto contará también con la participación del pianista Daniel Cardona, así como del Coro Sinfónico y la Orquesta Juvenil de Querido Arte.

La Serenata de la Asunción se celebrará el sábado 15 de agosto, a las 15 horas, en la Catedral Metropolitana, 7a. avenida y 6a. calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El concierto, además, tiene un motivo especial: orar por Guatemala, pues, siguiendo las palabras de san Agustín de Hipona, los artistas buscan elevar una oración a través del canto sacro.

“Como al cantar oramos dos veces, cada concierto lleva una intención. Este año estaremos pidiendo por la paz de Guatemala”, agrega Morales.

La artista recuerda con agradecimiento que muchas personas han convertido este concierto en una tradición, pues cada 15 de agosto acuden a él para luego participar en las actividades en honor a la Virgen de la Asunción.

“Estamos muy contentos de poder continuar después de 18 años. Es un honor poder haber instituido una tradición tan bonita, familiar y musical. Este año nos espera mucha música y un programa muy especial. ¡Los esperamos el 15 a las 15!”, expresa la cantante.

Mario Chang, cuya carrera en la ópera ha destacado internacionalmente, viajará en septiembre a Chile para continuar con sus presentaciones, por lo que, según Morales, esta será una buena oportunidad para escucharlo.

El concierto nació luego de que Mario Chang y María José Morales pasaran por una situación difícil en la que vieron cómo Dios los ayudó, por lo que decidieron darle gracias a través de este concierto, que consagra sus talentos a la Virgen de la Asunción y busca llevar esperanza a los guatemaltecos.

Fecha

Sábado 15 de agosto del 2026

Hora

15 horas

Lugar

Catedral Metropolitana, 7a. avenida y 6a. calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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