¿Quién será el próximo Spider-Man? Tom Holland habla sobre su sucesor

Tom Holland, el actor británico que ha encarnado a Spider-Man en las últimas películas de Marvel, reveló que existe un plan para entregar la máscara del personaje a otro actor.

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, el artista habló sobre el futuro de Spider-Man, donde explicó que la hoja de ruta para la transición comenzó a elaborarse desde hace varios años.

“Hay un plan completo en el que hemos estado trabajando desde que terminamos Spider-Man: No Way Home. (…) Está trazado. Va a cambiar, seguro, pero tengo una visión muy clara sobre el traspaso del testigo, y creo que es muy emocionante”, dijo al programa.

Tras una década con el traje de Spider-Man, Holland asegura estar preparado y entusiasmado por el proceso de transición: “Es lo que más quiero hacer con este personaje, sin duda”.

Incluso, en ocasiones anteriores ha expresado su deseo de convertirse en el mentor del próximo héroe arácnido, tal como lo hizo Robert Downey Jr. con él cuando se integró al universo de Marvel.

“Para quien sea el próximo, ya sea un Miles Morales o una Spider-Gwen o una Spider-Woman o algo así, me encantaría ser parte de la construcción del próximo capítulo. Si pudiera hacer lo que Downey hizo por mí, estaría muy conforme alejándome hacia el horizonte”, declaró a la revista Empire, a inicios del 2026.

En una entrevista con Esquire UK, el actor también propuso a un candidato para sucederlo. Se trata de Owen Cooper, conocido por la serie Adolescencia.

“Owen Cooper sería increíble. Obviamente es muy talentoso y es el tema de conversación del momento”, dijo en esa ocasión.

Holland tenía 20 años cuando debutó como Spider-Man en Capitán América: Civil War (2016), antes de protagonizar su propia trilogía bajo el sello de Sony Pictures y el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

A sus 30 años, recién cumplidos el pasado 1 de junio, el actor británico celebra el estreno de Spider-Man: Brand New Day, que llegó a los cines el miércoles 29 de julio del 2026.