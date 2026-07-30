Spider-Man: Un nuevo día: la evolución de Peter Parker en la nueva entrega de Marvel

Tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day en las salas de cine, el jueves 29 de julio, ya se conoce el trasfondo de la historia que envuelve ahora al famoso superhéroe.

Los sucesos de la tercera película llevaron a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, a renunciar a su mejor amigo y al amor de su vida, además de afrontar la muerte de su tía, la única familia que le quedaba, para salvar el multiverso.

Así, la cuarta entrega del superhéroe arácnido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) prometía un reinicio para el protagonista, con una faceta más humana y real, aunque marcada por el sufrimiento.

Con su traje de Hombre Araña es admirado por toda la ciudad, pero al cruzar la puerta de su casa se convierte en un vigilante solitario que evita el contacto humano y se conforma con observar desde la distancia a sus antiguos seres queridos.

Además del dolor de la soledad, sufre afecciones físicas provocadas por su parte arácnida, que entra en una nueva fase para apoderarse de él y convertirlo, supuestamente, más en araña que en hombre.

Por si fuera poco, la confusión se apodera de él cuando una amenaza anónima comienza a infiltrarse en la mente de las personas para desatar el caos en la ciudad.

Jean Grey, una de las integrantes más poderosas de los X-Men, llega como la villana de esta nueva entrega. Se presenta como una joven llena de ira y con poderes de telequinesis que busca vengar el secuestro y asesinato de su hermana.

Mientras tanto, Peter intentará llevarla de nuevo al camino correcto mientras se convierte en un Spider-Man más poderoso y maduro.

Entre ambos personajes existen similitudes: han sido vistos como amenazas, han sufrido la pérdida de quienes aman a causa de sus dones y poseen un potencial que terminan aceptando para convertirse en mejores personas.

La película lleva a Peter a otro nivel, donde no solo es un superhéroe, sino también un ser humano que sufre, se sacrifica y está dispuesto a recibir todos los golpes de la vida por salvar a quienes ama.

La acción se entrelaza con la ternura y otras emociones que acompañan al protagonista a lo largo de la historia, lo que logra involucrar al público, que lo acompaña, se preocupa, se alegra y se emociona con él.

Spider-Man: Un nuevo día es una película divertida, con mucha acción, humor y la dosis adecuada de drama. Sin embargo, desde que el arácnido ingresó al UCM, gran parte de la historia original de los cómics quedó atrás.

Según el análisis de Infobae, las recientes propuestas han dejado fuera a varios amigos y villanos del superhéroe original, pero han demostrado que Spider-Man es mucho más que trepar muros y columpiarse entre los rascacielos: "Son sus valores y las personas que lo rodean lo que, hasta el día de hoy, lo vuelven tan especial."