Spider-Man: Brand New Day: Tom Holland y Zendaya brillan en la premier de la nueva película de Marvel

La premier de la nueva película Spider-Man: Brand New Day estuvo marcada por la presencia de la pareja del momento: Tom Holland y Zendaya.

Los actores, quienes además son esposos, brillaron en las alfombras rojas del estreno de la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel, el martes 28 de julio en Hollywood y el jueves 30 de julio del 2026 en Londres.

Ambos reunieron al elenco, invitados especiales y figuras de la industria cinematográfica en uno de los estrenos más esperados del año.

Tom Holland se puso por cuarta vez el traje de Spider-Man en una entrega centrada en la madurez del superhéroe, pero también en su soledad. La cinta ha sido bien recibida por la crítica internacional, mientras crece la expectativa por conocer si superará la recaudación de la entrega anterior.

Para su paso por la alfombra roja, el actor británico eligió un estilo clásico y refinado que, según los medios especializados, proyecta glamur y naturalidad.

Zendaya, considerada el contrapunto real al mundo fantástico de Spider-Man, también acaparó las miradas durante la premier. Algunos medios de comunicación la calificaron como "la diosa de las alfombras rojas". Con su vestuario apostó por un estilo sofisticado que combinó elegancia y modernidad.

La pareja estuvo acompañada por el elenco del largometraje, entre ellos Sadie Sink, una de las estrellas de Stranger Things, quien ahora interpreta a una villana llena de contradicciones. Jacob Batalon aporta el toque de humor con su personaje de Ned, el antiguo mejor amigo de Peter Parker.

En la película también participan Mark Ruffalo, como el doctor Bruce Banner/Hulk, y Florence Pugh, quien interpreta a Yelena Belova. Ambos asesoran a Spider-Man, mientras Jon Bernthal da vida a un personaje con rasgos similares a Rambo que ayuda, aunque en ocasiones también dificulta la misión del superhéroe.

Aspiraciones en taquilla

Tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, que fue la película más taquillera del 2021 con 1.921 millones de dólares, se espera que Spider-Man: Brand New Day siga un camino similar.

"Conseguir el primer lugar de la taquilla este año parece estar al alcance de este nuevo Spider-Man, ya que hasta ahora las tres películas más taquilleras —Toy Story 5, Michael y The Super Mario Galaxy Movie— superan por poco los mil millones de dólares", aseguró EFE.

Deadline calcula que durante su primer fin de semana en salas podría recaudar 465 millones de dólares. Es una cifra elevada; sin embargo, Spider-Man: No Way Home alcanzó 600 millones de dólares.