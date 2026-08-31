¿El pepián le ganó a los tacos de México? platillo de Guatemala avanza en el Mundial de Comidas hecho por Ibai Llanos

En redes sociales existen demasiados contenidos referentes a la comida; desde recetas para hacer en casa, reseñas de restaurantes o, una de las más curiosos, las competiciones entre dos o más platillos.

Este es el caso del famoso Mundial de Comidas 2026, hecho por el reconocido creador de contenido español, Ibai Llanos.

En dicho torneo, el creador de contenido pone a competir a dos platillos de diferentes partes del mundo. El ganador es aquella comida que obtiene más votos y comentarios por parte de los seguidores de Llanos en todas sus redes sociales.

Esta ocasión llamó la atención debido a que el popular platillo de Guatemala, el pepián, se enfrentó a los tacos provenientes de México.

Posteriormente Llanos publicó un video con los resultados de las votaciones que sus seguidores hicieron a los platillos que se enfrentan entre sí, y sorpresivamente para muchos usuarios, el pepián de Guatemala superó a los tacos mexicanos y avanzó a la siguiente ronda del Mundial de Comidas.

De acuerdo al video de Llanos, los tacos de México obtuvieron un total de 2 millones 3 mil 340 votos, mientras que el pepián de Guatemala lo superó por muy poco, con 2 millones 101 mil 160 votos.

"De hecho, México ha sido el cuarto país con más votos en el torneo. Aún con eso se ha quedado fuera de la competición", dijo Llanos en sus redes sociales.

Con este resultado, la comida de Guatemala avanza a los octavos de final del Mundial de Comida 2026.

Otros países que se encuentran en la competición son España, Uruguay, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia.

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