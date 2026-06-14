Conmoción en redes: Ibai, Coscu, Bizarrap y Nicki Nicole reaccionan al accidente en Brasil

Figuras del entretenimiento como Bizarrap y Nicki Nicole publicaron en las redes sociales su pesar por las presuntas muertes del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, y del productor audiovisual Lucas Vignale, quienes figuraban como pasajeros en uno de los helicópteros involucrados en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La colisión entre dos helicópteros ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la capital carioca, y dejó seis personas fallecidas. Sin embargo, la Policía aún no ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

Según el plan de vuelo de una de las aeronaves, entre los pasajeros figuraba también el músico estadounidense Oliver Tree.

El influencer español Ibai Llanos lamentó el hecho en X con un mensaje dedicado a su amigo. “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi”, escribió.

También el youtuber argentino Coscu se despidió de su colega en la misma red social. “Descansa en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”, expresó.

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Por su parte, los músicos argentinos Bizarrap y Nicki Nicole recordaron a Lucas Vignale, de 29 años, quien dirigió videos musicales para ambos artistas.

Bizarrap publicó una fotografía junto al productor en una historia de Instagram y escribió: “No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso. Muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre, amigo. Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”.

Nicki Nicole también utilizó Instagram para despedirse del realizador audiovisual. “Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo”, escribió junto a un fragmento de uno de los videos musicales en los que trabajaron juntos.

Vignale desarrolló parte de su carrera profesional con artistas como Bizarrap, Trueno y J Balvin. Además, publicó la última imagen conocida de Prim Díaz en una historia de Instagram, en la que el youtuber aparece reclinado en una silla de playa frente al mar.

Otras figuras del ámbito digital, entre ellas el español Rubius, también reaccionaron al accidente con mensajes de condolencia.

El canal de streaming argentino Blender, donde Prim Díaz había anunciado recientemente una nueva producción audiovisual, agradeció su “arte” y “sensibilidad” en una publicación de despedida.

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a una persona observando un fragmento de uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE/ Roberta Durço)

Prim Díaz, de 23 años, acumulaba más de dos millones de seguidores en redes sociales y era conocido por sus producciones humorísticas en YouTube. Alcanzó mayor notoriedad el 26 de julio del 2025, cuando participó en La Velada del Año, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos. A finales de mayo había anunciado una nueva serie de videos para Blender.

Las causas del accidente son investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), de la Fuerza Aérea Brasileña.