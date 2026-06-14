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Surgen detalles del testamento de Oliver Tree tras el accidente de helicóptero en Brasil

Oliver Tree reveló detalles de su testamento en una de sus últimas entrevistas. El cantante se encuentra en la lista de pasajeros del trágico accidente que en Brasil dejó seis muertos.

El cantante Oliver Tree figura en el listado de vuelo del helicóptero accidentado en Río de Janeiro. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Oliver Tree dio a conocer los detalles de su testamento durante una entrevista pocas semanas antes de su muerte y afirmó que su familia no recibirá ni un centavo, publicó TMZ en su portal.

El cantautor, que falleció trágicamente en un accidente de helicóptero el domingo, apareció en el programa "Zach Sang Show" en abril y le dijo al presentador que no siente que la riqueza que ha ganado con la música le pertenezca.

Tree afirmó que redactó su testamento de manera que la mayor parte de su dinero se destine a artistas por medio de una fundación que él mismo creó. "Mi familia no recibirá ni un centavo después de mi muerte", dijo.

El cantante estadounidense Oliver Tree está en la lista de pasajeros de una de las aeronaves que colisionó la mañana del domingo 14 de junio en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto con cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima.

El artista, de 32 años, Oliver Tree Nickell, figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que se estrelló en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Sin embargo, aún no se puede confirmar oficialmente la muerte del artista ni la de los demás ocupantes, debido a que los cuerpos hallados en el lugar del hecho están carbonizados, según esa misma fuente.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores: el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

¿Quién es Oliver Tree?

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de "Life Goes On" y "Miss You" ofreció un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Su primer concierto en el viejo continente estaba programado para el 1 de julio en Lisboa, y luego tenía dos presentaciones previstas en Madrid y Barcelona antes de seguir hacia Italia.

El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un video en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influenciador de Río de Janeiro, en el que se le ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

Con información de EFE