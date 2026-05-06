Orlando Bloom es visto con influencer parecida a Katy Perry tras la Met Gala 2026

Orlando Bloom fue captado en compañía de una modelo e influencer con notable parecido a su expareja Katy Perry, según medios internacionales.

Aunque intentó pasar inadvertido con una gorra negra, el actor británico, de 49 años, fue fotografiado cuando ingresaba a una fiesta exclusiva celebrada después de la Met Gala, en Nueva York, la madrugada del martes 5 de mayo del 2026.

Su acompañante era Meredith Duxbury, modelo e influencer estadounidense, de 27 años, con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, según información de Infobae.

La joven llevaba un vestido negro de encaje semitransparente que dejaba ver su ropa íntima, y su cabello oscuro y lacio la hacía parecerse mucho a Katy Perry.

Las imágenes mostrarían a Bloom y Duxbury en estrecha proximidad; sin embargo, una fuente citada por TMZ aseguró que el actor llegó al evento con la modelo suiza Luisa Laemmel, de 28 años.

Laemmel había sido vinculada previamente con Bloom. Según el periódico británico The Sun, ambos han tenido varias citas en secreto. “Orlando y Luisa se han estado viendo discretamente durante varios meses”, señaló una fuente.

Ambos fueron vistos juntos por primera vez cuando salieron del Super Bowl LX, el 8 de febrero del 2026, en Santa Clara, California. Aparentemente, desde entonces la relación se ha consolidado.

“Se han convertido en una pequeña familia y Orlando incluso trajo a su caniche Biggie Smalls para el viaje. Él está asentado en Los Ángeles y ella en Nueva York, así que no pueden verse todo el tiempo. Pero hay una chispa real”, citó el medio.

Orlando Bloom y la cantante Katy Perry se separaron en el 2025 tras nueve años de relación. Juntos tienen una hija de cinco años llamada Daisy. El actor también tiene un hijo de 15 años, Flynn, con su exesposa, la modelo australiana Miranda Kerr.