Artistas latinos en la Met Gala 2026: quiénes brillaron en Nueva York

La alfombra blanca de la Met Gala 2026 contó con la presencia de varios artistas latinos que dejaron huella en el Museo Metropolitano de Nueva York con su creatividad y atuendos auténticos.

Entre los más destacados está el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, quien sorprendió al aparecer “envejecido”. Con cabello y barba blancos, el artista se presentó vestido con un traje negro de Zara y apoyado en un bastón, con supuesta dificultad para caminar. Al ser consultado sobre su personificación, bromeó al decir que había tardado “53 años” en lograrla.

La revista Vogue también resaltó la presencia de Maluma, quien fue uno de los primeros latinos en llegar a la alfombra blanca. El cantante colombiano vistió de forma elegante, con una chaqueta con lentejuelas y pantalón sastre negro.

Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño, optó por un look con chaqueta de hombros voluminosos, al estilo de los años 80, así como accesorios que resaltaron su estilo, como una pieza plateada en la oreja y otra de diamantes en la nariz.

La modelo y empresaria argentina Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, eligió un vestido satinado inspirado en la Virgen de Fátima y en la fe que profesa. El atuendo tenía detalles con frases bordadas, como “Donde ella está, el alma encuentra refugio”.

Rachel Zegler, actriz de raíces colombianas, también llamó la atención con un vestido blanco de corsé con los cordones expuestos en la parte delantera, así como por llevar los ojos cubiertos con una cinta transparente, en referencia a la pintura de la ejecución de Lady Jane Grey.

El diseñador dominicano Raul Lopez lució un conjunto de lentejuelas de su propia marca, LUAR. Su diseño fue elaborado con restos de prendas vintage como una forma de rescatar la ropa antigua.

Georgina Rodriguez, modelo y esposa de Cristiano Ronaldo, lució un vestido inspirado en la Virgen de Fátima. (Foto Prensa Libre: EFE)

Paloma Elsesser es una modelo de raíces chilenas que lució un diseño de Francesco Risso, hecho con retazos de 30 vestidos vintage, pintado a mano y decorado con bordados metálicos, lo que lo hacía parecer un lienzo que se extendía hasta sus zapatos.

La actriz argentina Camila Morrone llevó un vestido nude con una capa larga; la productora venezolana Fabiola Beracasa usó un vestido rosa de estilo tradicional para un evento de etiqueta; la actriz de ascendencia brasileña Camila Mendes participó con un vestido marrón con transparencias y una sutil tiara.

Danny Ramirez, actor de raíces mexicanas, usó un traje sastre beige; en contraste, el comediante de raíces cubanas Marcello Hernandez vistió un traje negro combinado con zapatos Oxford.