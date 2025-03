Escenario

Las polémicas de “Blancanieves” y la actuación de Rachel Zegler y Gal Gadot

Blancanieves llega precedida de fuertes polémicas como las declaraciones controversiales de su protagonista, Rachel Zegler y esto apenas fue el principio de todo lo que está generando esta película.

Un extracto de la publicidad de la película Blanca Nieves que se estrenó en marzo 2025. (Foto Prensa Libre: Disney)

Disney había anunciado para Blancanieves un cambio radical para eliminar los estereotipos de la original de animación de 1937, pero que se ha quedado en modificaciones superficiales, dicen los expertos.



Esta propuesta dirigida por Marc Webb fue criticada por Brooks Barnes para The New York Times, quien explicó en una columna de opinión que Blancanieves (Snow White), protagonizada por Rachel Zegler, ha llegado a los cines como uno de los proyectos más problemáticos de los 102 años de historia de Disney. "La película se convirtió en una fábula sobre la relevancia: cómo tratar de tocar la fibra cultural adecuada en el momento cultural adecuado puede convertir una película aparentemente inocua en una batalla de poder por intereses especiales. Y casi todo lo que podía salir mal, salió mal", explicó.

Pero, cómo nacen las controversias de esta película y cómo ha sido recibida por el público a nivel mundial. La película una nueva versión de acción real (Live Action) del clásico de 1937. Rachel Zegler tiene el rol principal y Gal Gadot, en el papel de la madrastra, la reina malvada.

Polémica 1: Las entrevistas a Rachel Zegler, Blanca Nieves

Rachel Zegler nació el 3 de mayo de 2001 en Hackensack, Nueva Jersey (Estados Unidos). Su mamá es colombiana y su papá polaco.

En 2018 Steven Spielberg hizo un casting en Twitter, hoy X, para buscar a los protagonistas del musical West Side Story. Rachel fue elegida entre más de 30 mil personas y ahí fue su debut como María.

Al momento de ser elegida para protagonizar Blanca Nieves, salió una entrevista polémica. En marzo de 2023, Rachel participó en Shazam! Fury of the Gods. Dijo que aceptó el papel porque “necesitaba trabajo”, según publicó The Hollywood Reporter. “Lo cierto es que estábamos en mitad de una pandemia, yo no tenía trabajo y no podía conseguirlo porque West Side Story (que se estrenó en 2021) aún no había salido”.

Rachel Zegler está en medio de polémicas en su participación en Blanca Nieves. (Foto Prensa Libre: AFP)

El comentario anterior ha sido un punto que han criticado al decir que es alguien que no ama la actuación sino solo va detrás de lo material.

Además, al respecto de Blancanieves expresó que la original de 1937 era aterradora y extraña, confesando que “antes de ser elegida, solo la había visto una vez” y alegando que esa producción “resulta realmente anticuada en cuanto al rol de la mujer”.

Polémica 2: Una Blancanieves latina

Aquella película bastante inocente de 1937, por la cual Walt Disney recibió un Óscar honorario "por su gran innovación" y por ser "pionera en un nuevo campo de entretenimiento", se ha convertido ahora en una versión más feminista pero manteniendo la casi totalidad de su historia.

“Solo quiero decir que ya no estamos en 1937, y escribimos una Blancanieves que no será salvada por el príncipe. Tampoco está soñando con encontrar el amor, sino con convertirse en la líder que puede ser, y la líder que su fallecido padre le dijo que podía ser si era justa, valiente y honesta”, dijo Zegler para Variety.

Sus expresiones recibieron ataques contra ella y Disney, acusado de introducir conceptos "políticamente correctos" en una película y forzar la inclusión.

Zegler también fue criticada porque en redes sociales se dice que no cumple con el papel tradicional al que se ha acostumbrado esta historia.

Polémica 3: Rachel Zegler y Gal Gadot



El sitio Infobae destacó que Rachel Zegler encontró rechazo hacia sus ideas con Gal Gadot. "Según fuentes citadas por People, Gadot, de origen israelí y con experiencia en la milicia, defiende a los rehenes de su país, posicionamiento que derivó en tensiones con Zegler, quien abiertamente ha expresado su rechazo a las acciones armamentistas contra Palestina", describió.

Rachel Zegler y Gal Gadot hablan en el escenario durante la 97.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre el 2 de marzo de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Polémica 4: El cambio de los siete enanos

La cinta, que se estrenó el 21 de marzo en la gran pantalla, ha recibido críticas por no contar con personas de baja estatura para recrear a los siete enanitos. En su lugar se han recreado personajes mágicos adapatados con la actuación de personas con estatura promedio y el uso de inteligencia artificial.



Además, su preestreno ha mantenido un perfil bajo en comparación con otras películas de animación llevadas a la acción real, con escasa promoción y eventos a los que apenas se han permitido preguntas al elenco por parte de la prensa especializada.

Jason Kravits, Martin Klebba, Jeremy Swift, Rachel Zegler, Andrew Barth Feldman, Andy Grotelueschen, Tituss Burgess y George Salazar durante el film de Blanca Nieves. (Foto Prensa Libre: Disney)

Polémica 5: La poca recaudación ¿es un fracaso?

El primer fin de semana en la taquilla con una recaudación de 87 millones de dólares en todo el mundo ha dado de qué hablar. Esta cifra es menor a los 263 millones que consiguióen sus primeros días El Rey León, en 2019, según datos de Box Office Mojo.



Como ya auguraron medios especializados estadounidenses como The Hollywood Reporter, la cinta protagonizada por Rachel Zegler se quedó por debajo de los 50 millones de dólares en el mercado estadounidense, en concreto en 43 millones, una cifra muy baja para una película cuyo presupuesto de producción se elevó a 240 millones, informó EFE.



Otros títulos de Disney que pasaron de animación a acción real también consiguieron mejores datos de recaudación que Blanca Nieves.

También se ha dado una serie de memes y discusiones en redes sociales acerca de esta producción.