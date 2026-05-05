Met Gala 2026 en Nueva York: los looks más llamativos de la alfombra blanca

La alfombra blanca de la Met Gala 2026 recibió a decenas de celebridades que destacaron con sus atuendos, desde vestidos extravagantes y máscaras sofisticadas hasta accesorios que requirieron la ayuda de varias personas para sostenerlos.

El evento benéfico, que se celebra cada año el primer lunes de mayo, tuvo lugar el 4 de mayo del 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte.

Este año, la gala se celebró bajo el lema “La moda es arte”, con despliegue de creatividad y diversas manifestaciones artísticas sobre la alfombra blanca, con atuendos inspirados en pinturas, esculturas y conceptos abstractos.

Artistas como Rihanna, Beyoncé, Nicole Kidman y Anna Wintour destacaron entre las favoritas de la noche, con estilos que, según críticos consultados por medios internacionales, fueron dignos de exponerse en una galería de arte.

A continuación, algunas imágenes de los atuendos que capturaron las miradas en la Met Gala 2026:

Rihanna

Rihanna destacó con una silueta dramática y acabados artesanales que la enmarcaron como una obra de arte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Beyoncé

La cantante estadounidense Beyoncé lució un vestido estructurado con tonos metálicos que dejaba ver parte de su piel. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Sarah Paulson

La actriz Sarah Paulson dio de qué hablar al usar un antifaz de un dólar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Madonna

Madonna incluyó a seis modelos en su atuendo, quienes detuvieron los extremos de su vestido. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Ananya Birla

La artista Ananya Birla llamó la atención al utilizar una máscara con elementos plateados que hizo que todos voltearan a verla. (Foto Prensa Libre: EFE)

Natasha Poonawalla

La empresaria Natasha Poonawalla lucío un vestido que la hizo lucir como una orquídea. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny cambió su look para verse mayor, luciendo pelo y barba blanca, así como un bastón. (Foto Prensa Libre: EFE)

Hudson Williams