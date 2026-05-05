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Met Gala 2026 en Nueva York: los looks más llamativos de la alfombra blanca
Celebridades desfilaron en la alfombra blanca de la Met Gala con atuendos y máscaras que captaron miradas.
Jay-Z, Beyonce y Blue Ivy posan en la alfombra blanca de la Met Gala 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
La alfombra blanca de la Met Gala 2026 recibió a decenas de celebridades que destacaron con sus atuendos, desde vestidos extravagantes y máscaras sofisticadas hasta accesorios que requirieron la ayuda de varias personas para sostenerlos.
El evento benéfico, que se celebra cada año el primer lunes de mayo, tuvo lugar el 4 de mayo del 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte.
Este año, la gala se celebró bajo el lema “La moda es arte”, con despliegue de creatividad y diversas manifestaciones artísticas sobre la alfombra blanca, con atuendos inspirados en pinturas, esculturas y conceptos abstractos.
Artistas como Rihanna, Beyoncé, Nicole Kidman y Anna Wintour destacaron entre las favoritas de la noche, con estilos que, según críticos consultados por medios internacionales, fueron dignos de exponerse en una galería de arte.
A continuación, algunas imágenes de los atuendos que capturaron las miradas en la Met Gala 2026: