Met Gala 2026 en Nueva York: los looks más llamativos de la alfombra blanca

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Met Gala 2026 en Nueva York: los looks más llamativos de la alfombra blanca

Celebridades desfilaron en la alfombra blanca de la Met Gala con atuendos y máscaras que captaron miradas.

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Met Gala 2026 en Nueva York: los looks más llamativos de la alfombra blanca

Jay-Z, Beyonce y Blue Ivy posan en la alfombra blanca de la Met Gala 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La alfombra blanca de la Met Gala 2026 recibió a decenas de celebridades que destacaron con sus atuendos, desde vestidos extravagantes y máscaras sofisticadas hasta accesorios que requirieron la ayuda de varias personas para sostenerlos.

El evento benéfico, que se celebra cada año el primer lunes de mayo, tuvo lugar el 4 de mayo del 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde reunió a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte.

Este año, la gala se celebró bajo el lema “La moda es arte”, con despliegue de creatividad y diversas manifestaciones artísticas sobre la alfombra blanca, con atuendos inspirados en pinturas, esculturas y conceptos abstractos.

Artistas como Rihanna, Beyoncé, Nicole Kidman y Anna Wintour destacaron entre las favoritas de la noche, con estilos que, según críticos consultados por medios internacionales, fueron dignos de exponerse en una galería de arte.

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NEW YORK (United States), 04/05/2026.- US singer Blue Ivy poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, in New York, New York, USA, 04 May 2026. The annual high-fashion fundraising event, held on the first Monday in May, benefits the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, with the 2026 exhibition theme being 'Costume Art'. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL

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A continuación, algunas imágenes de los atuendos que capturaron las miradas en la Met Gala 2026:

Rihanna

Rihanna destacó con una silueta dramática y acabados artesanales que la enmarcaron como una obra de arte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Beyoncé

La cantante estadounidense Beyoncé lució un vestido estructurado con tonos metálicos que dejaba ver parte de su piel. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Sarah Paulson

La actriz Sarah Paulson dio de qué hablar al usar un antifaz de un dólar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Madonna

Madonna incluyó a seis modelos en su atuendo, quienes detuvieron los extremos de su vestido. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Ananya Birla

La artista Ananya Birla llamó la atención al utilizar una máscara con elementos plateados que hizo que todos voltearan a verla. (Foto Prensa Libre: EFE)

Natasha Poonawalla

La empresaria Natasha Poonawalla lucío un vestido que la hizo lucir como una orquídea. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny cambió su look para verse mayor, luciendo pelo y barba blanca, así como un bastón. (Foto Prensa Libre: EFE)

Hudson Williams

El actor canadiense Hudson Williams integró vestuario y maquillaje en tonos celestes. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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